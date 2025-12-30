خروج نام رضاییان از لیست بازی با سپاهان

به گزارش ایلنا، رامین رضاییان وضعیت نامشخصی در استقلال دارد و با وجود اینکه مشخص شد در برنامه های ریکاردو ساپینتو جای ندارد اما در تمرینات آبی پوشان شرکت می‌کند.

ریکاردو ساپینتو پس از بازی مقابل گل گهر سیرجان در هفته پانزدهم تایید کرد که رضاییان درخواست جدایی داده و او هم به عنوان سرمربی استقلال آن را پذیرفته است.

با این وجود رضاییان در تمرین دو روز اخیر استقلال قبل از بازی معوقه هفته هفتم لیگ برتر مقابل سپاهان اصفهان حضور داشته است.

با این حال ریکاردو ساپینتو پس از بازی مقابل المحرق بحرین و گل گهر سیرجان برای سومین بار متوالی نام رضاییان را در فهرست تیمش قرار نداده و او مقابل طلایی پوشان سپاهان هم غایب است.

