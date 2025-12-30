جدول لیگ برتر پس از پایان بازی تراکتور و ملوان
با پایان دیدار معوقه تراکتور و ملوان و ثبت تساوی بدون گل، تکلیف جدول لیگ برتر در نیمفصل نخست مشخص شد و سپاهان عنوان قهرمانی نیمفصل را به دست آورد و پرسپولیس نیز در جایگاه دوم باقی ماند.
به گزارش ایلنا، با برگزاری آخرین دیدار معوقه از نیمفصل نخست لیگ برتر فوتبال و تساوی تراکتور تبریز و ملوان بندرانزلی، جدول ردهبندی این رقابتها شکل نهایی به خود گرفت. پیش از این دیدار، سپاهان و پرسپولیس بهعنوان دو تیم بالانشین جدول، جایگاه اول و دوم خود را قطعی کرده بودند و نتیجه این مسابقه تنها در تعیین رتبه سایر مدعیان تأثیرگذار بود.
تراکتور با کسب یک امتیاز از این مسابقه، مجموع امتیازات خود را به ۲۳ رساند و نیمفصل اول را در رتبه چهارم به پایان رساند. ملوان بندرانزلی نیز با ۲۲ امتیاز در جایگاه هفتم جدول ایستاد تا فاصله امتیازی تیمهای میانه جدول همچنان فشرده باقی بماند.