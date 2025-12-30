جدول لیگ برتر پس از پایان بازی تراکتور و ملوان

به گزارش ایلنا، با برگزاری آخرین دیدار معوقه از نیم‌فصل نخست لیگ برتر فوتبال و تساوی تراکتور تبریز و ملوان بندرانزلی، جدول رده‌بندی این رقابت‌ها شکل نهایی به خود گرفت. پیش از این دیدار، سپاهان و پرسپولیس به‌عنوان دو تیم بالانشین جدول، جایگاه اول و دوم خود را قطعی کرده بودند و نتیجه این مسابقه تنها در تعیین رتبه سایر مدعیان تأثیرگذار بود.

تراکتور با کسب یک امتیاز از این مسابقه، مجموع امتیازات خود را به ۲۳ رساند و نیم‌فصل اول را در رتبه چهارم به پایان رساند. ملوان بندرانزلی نیز با ۲۲ امتیاز در جایگاه هفتم جدول ایستاد تا فاصله امتیازی تیم‌های میانه جدول همچنان فشرده باقی بماند.

انتهای پیام/