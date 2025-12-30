رامین رضاییان در تمرین استقلال حاضر شد
در آستانه دیدار معوقه استقلال و سپاهان، رامین رضاییان در تمرین آبی پوشان حضور یافت.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال در حالی خود را برای سفر به اصفهان و برگزاری دیدار معوقه مقابل سپاهان آماده میکند که رامین رضاییان، مدافع این تیم، در تمرین امروز آبیپوشان حضور داشت و در کنار سایر بازیکنان تمرین کرد.
رضاییان که در ساعات گذشته شایعاتی درباره وضعیت جسمانی و احتمال غیبتش در این مسابقه مطرح شده بود، با شرکت در تمرین گروهی استقلال نشان داد مشکلی برای همراهی تیم ندارد و میتواند در اختیار کادر فنی قرار بگیرد.
دیدار تیمهای سپاهان و استقلال روز پنجشنبه هفته جاری در چارچوب بازی معوقه هفته هفتم لیگ برتر فوتبال و در ورزشگاه نقشجهان اصفهان برگزار خواهد شد؛ مسابقهای که با توجه به شرایط دو تیم در جدول، از اهمیت بالایی برخوردار است.