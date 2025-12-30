به گزارش ایلنا، دیدار معوقه هفته هفتم لیگ برتر فوتبال کشور عصر امروز (سه‌شنبه ۹ دی‌ماه) از ساعت ۱۵ در ورزشگاه یادگار امام تبریز میان تیم‌های تراکتور و ملوان بندرانزلی برگزار شد که این مسابقه در نهایت بدون رد و بدل شدن گل و با تساوی صفر بر صفر به پایان رسید.

این دیدار که با حساسیت بالایی برای هر دو تیم همراه بود، موقعیت‌های خطرناک متعددی را در نیمه نخست به همراه داشت اما بی‌دقتی مهاجمان، درخشش دروازه‌بان‌ها و تصمیمات داوری مانع از باز شدن دروازه‌ها شد. با این تساوی، تراکتور ۲۳ امتیازی شد و به رتبه چهارم جدول صعود کرد و ملوان بندرانزلی نیز با ۲۲ امتیاز در جایگاه هفتم ایستاد.

در دقایق ابتدایی مسابقه، ملوان شروعی هجومی داشت و در دقیقه ۷ ضربه ایستگاهی قائم اسلامی‌خواه پس از برخورد به دیوار دفاعی تراکتور، در رفت‌وبرگشت با شوت فرهان جعفری به تیرک دروازه برخورد کرد تا نخستین موقعیت جدی بازی شکل بگیرد. یک دقیقه بعد نیز شوت از راه دور بازیکنان ملوان در دو مرحله توسط علیرضا بیرانوند مهار شد.

تراکتور رفته‌رفته نبض بازی را در اختیار گرفت و در دقیقه ۱۱ ضربه هاشم‌نژاد پس از یک حرکت ترکیبی و دامی حسین‌زاده با برخورد به مدافع ملوان از بالای دروازه راهی کرنر شد. در دقیقه ۱۸ اما تراکتور با بدشانسی بزرگی مواجه شد؛ ایگور پوستونسکی که به‌تازگی از بند مصدومیت رها شده بود، در برخوردی ساده از ناحیه زانو آسیب دید و نتوانست به بازی ادامه دهد تا خامروبکوف به‌عنوان تعویض اجباری وارد زمین شود.

در دقیقه ۳۴ تراکتور به گل رسید؛ جایی که امیرحسین حسین‌زاده روی یک ضدحمله سریع با اشتباه مدافعان ملوان توپ را به دروژدک رساند و این بازیکن دروازه را باز کرد، اما پس از بازبینی صحنه توسط VAR، خطای قبلی اعلام شد و گل مردود شد. تراکتور در ادامه نیمه نخست نیز چند فرصت دیگر خلق کرد؛ در دقیقه ۴۱ شوت حسین‌زاده با واکنش دروازه‌بان ملوان مهار شد و یک دقیقه بعد ضربه دروژدک پس از پاس همین بازیکن، با برخورد به مدافع حریف راهی به دروازه نیافت.

نیمه دوم با احتیاط بیشتر دو تیم دنبال شد و موقعیت‌های گل‌زنی کاهش یافت. با این حال در دقیقه ۶۶ شوت سنگین اودیل خامروبکوف با واکنش تماشایی دروازه‌بان ملوان راهی کرنر شد تا یکی از جدی‌ترین موقعیت‌های نیمه دوم نیز بی‌ثمر بماند.

در نهایت تلاش دو تیم در ادامه مسابقه ثمری نداشت و بازی معوقه هفته هفتم لیگ برتر با تساوی بدون گل به پایان رسید؛ نتیجه‌ای که اگرچه امتیازات را میان دو تیم تقسیم کرد، اما حسرت از دست رفتن موقعیت‌ها را برای تراکتور و امید به یک امتیاز خارج از خانه را برای ملوان به همراه داشت.

ترکیب تراکتور:

علیرضا بیرانوند، الکساندر سدلار، شجاع خلیل‌زاده، تیبور هالیلوویچ، ایگور پوستونسکی(17- اودیل خامروبکوف)، مهدی ترابی (46- رجی لوشکیا)، صادق محرمی (46- دانیال اسماعیلی فر)، مهدی هاشم نژاد (46- تومیسلاو اشتراکالی) محمد نادری، دوماگوی درژودک و امیرحسین حسین‌زاده

سرمربی: دراگان اسکوچیچ

ترکیب ملوان:

فرزاد طیبی‌پور، امیررضا افسرده، دانیال ایری، ابوذر صفرزاده، محمد پاپی، سینا خادم‌پور، قائم اسلامی‌خواه، حسین صادقی، فرهان جعفری (59- جعفر سلمانی)، ماهان بهشتی و علیرضا رمضانی

سرمربی: مازیار زارع

انتهای پیام/