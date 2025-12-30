دویسبورگ اولین میزبان قهرمان: بازگشت الهه به رینگ!
الهه منصوریان پس از کناره گیری از سمت مربیگری، بار دیگر به عنوان مبارز به رینگ بازمیگردد.
به گزارش ایلنا، در تاریخ ۲۴ ژانویه یکی از مهمترین مبارزات بانوان در سطح بینالمللی برگزار خواهد شد و الهه منصوریان در دویسبورگ به مصاف "دمی مسمن" ، "Demi Mesman" از آلمان خواهد رفت.
الهه که پس از قهرمانی ها و تجربیات فراوان به سرمربیگری تیم ملی ایران رسید، به رغم نتایج بسیار خوب،از سمت خود کنارهگیری کرد.هرچند که هنوز الهه در مورد این اتفاق عجیب صحبتی نکرده ولی ورود او به سازمانهای معتبر اروپایی بیانگر این است که قهرمان جهان و سرمربی تیم ملی برنامههای جدیدی را پیش رو دارد.
الهه که این روزها خودش را برای حضور در اروپا آماده میکند،در ۲۴ ژانویه در مقابل نماینده نسل جدید کیک بوکسینگ اروپا مبارزه میکند تا یکی از بزرگترین چالشهای هر دو مبارز در میدانی دیدنی رقم بخورد.