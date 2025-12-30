به گزارش ایلنا، قرعه‌کشی مرحله حذفی سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا امروز برگزار شد و تکلیف مسیر استقلال و سپاهان در این رقابت‌ها مشخص شد. بر اساس قرعه، استقلال در مرحله یک‌هشتم نهایی باید به مصاف الحسین اردن برود و سپاهان هم مقابل الاهلی قطر قرار می‌گیرد؛ قرعه‌ای که در مقایسه با سناریوهای سخت‌تر، مسیر معقول‌تری را پیش روی دو نماینده فوتبال ایران گذاشته است.

طبق برنامه رسمی اعلام‌شده، دیدار رفت استقلال و الحسین روز سه‌شنبه ۲۱ بهمن به میزبانی استقلال و از ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه شهر قدس برگزار می‌شود و بازی برگشت هم سه‌شنبه ۲۸ بهمن از ساعت ۲۱:۱۵ در امان و به میزبانی الحسین انجام خواهد شد. استقلال در این مرحله ابتدا میزبان است و سپس باید در اردن برای صعود بجنگد؛ تقابلی که با توجه به شناخت قبلی دو تیم، حساسیت بالایی خواهد داشت.

سپاهان نیز در همین مرحله، بازی رفت خود را چهارشنبه ۲۲ بهمن از ساعت ۱۹:۳۰ در اصفهان و ورزشگاه نقش‌جهان مقابل الاهلی قطر برگزار می‌کند. دیدار برگشت هم چهارشنبه ۲۹ بهمن از ساعت ۲۱:۱۵ در ورزشگاه الثمامه دوحه انجام می‌شود. سپاهان که در مرحله گروهی فرصت صدرنشینی را از دست داد، حالا باید در مرحله حذفی جبران کند و عبور از الاهلی می‌تواند نقطه عطف مهمی در فصل آسیایی این تیم باشد.

نکته مهم مسیر جدول این است که اگر استقلال و سپاهان موفق به عبور از مرحله یک‌هشتم نهایی شوند، در مرحله یک‌چهارم نهایی به هم برخورد خواهند کرد. بازی رفت این مرحله طبق برنامه، در ۱۳ اسفند و در زمین برنده دیدار سپاهان و الاهلی برگزار می‌شود و دیدار برگشت نیز ۲۰ اسفند در زمین برنده مسابقه استقلال و الحسین انجام خواهد شد. به این ترتیب در صورت صعود دو نماینده کشور به این مرحله، فوتبال ایران در صورت صعود هر دو تیم، حتماً یک نماینده در جمع چهار تیم پایانی خواهد داشت؛ اتفاقی مهم برای کسب امتیاز در راه افزایش سهمیه آسیایی.

جالب‌تر اینکه در صورت صعود یکی از استقلال یا سپاهان به مرحله نیمه‌نهایی، بازی برگشت این مرحله به میزبانی ایران برگزار می‌شود. دیدار دور رفت مرحله نیمه‌نهایی طبق تقویم مسابقات در ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ انجام خواهد شد و مسابقه برگشت نیز برای ۲۵ فروردین ۱۴۰۵ برنامه ‌ریزی شده است.

اگر یکی از نمایندگان ایران به این مرحله برسد، شانس میزبانی در بازی برگشت می‌تواند امتیاز بزرگی در مسیر رسیدن به فینال باشد. البته همه این سناریوها مشروط به عبور از مراحل سخت پیش‌رو است، اما قرعه امروز نشان داد که مسیر آسیایی استقلال و سپاهان، دست‌کم روی کاغذ، امیدوارکننده‌تر از بسیاری از پیش‌بینی‌هاست.

خلاصه برنامه استقلال و سپاهان در سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا:

استقلال الحسین اردن

بازی رفت: سه‌شنبه ۲۱ بهمن | ساعت 17:15 | ورزشگاه شهر قدس

بازی برگشت: سه‌شنبه ۲۸ بهمن | ساعت 21:45 | امان، اردن

سپاهان الاهلی قطر

بازی رفت: چهارشنبه ۲۲ بهمن | ساعت 19:30 | ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان

بازی برگشت: چهارشنبه ۲۹ بهمن | ساعت 21:45 | ورزشگاه الثمامه دوحه

مرحله یک‌چهارم نهایی:

بازی رفت: ۱۳ اسفند | میزبان: برنده سپاهان – الاهلی

بازی برگشت: ۲۰ اسفند | میزبان: برنده استقلال – الحسین

مرحله نیمه‌نهایی (در صورت صعود یکی از نمایندگان ایران)

رفت: ۱۸ فروردین ۱۴۰۵

برگشت: ۲۵ فروردین ۱۴۰۵ | میزبان: برنده تقابل احتمالی استقلال و سپاهان

دیدار فینال:

شنبه 26 اردیبهشت 1405 | تقابل برنده دیدار نیمه نهایی غرب با برنده دیدار نیمه نهایی شرق آسیا

