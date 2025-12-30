خبرگزاری کار ایران
ترکیب تراکتور و ملوان اعلام شد

تراکتور و ملوان از ساعتی دیگر به مصاف هم خواهند رفت.

به گزارش ایلنا،  ترکیب دو تیم تراکتور و ملوان برای بازی معوقه هفته هفتم لیگ برتر اعلام شد.

 ترکیب تراکتور: علیرضا بیرانوند، الکساندر سدلار، شجاع خلیل‌زاده، تیبور هالیلوویچ، ایگور پوستونسکی، مهدی ترابی، صادق محرمی، مهدی هاشم‌نژاد، محمد نادری، دوماگوی درژودک و امیرحسین حسین‌زاده

 ترکیب ملوان: فرزاد طیبی‌پور، امیررضا افسرده، دانیال ایری، ابوذر صفرزاده، محمد پاپی، سینا خادم‌پور، قائم اسلامی‌خواه، حسین صادقی، فرهان جعفری، ماهان بهشتی و علیرضا رمضانی

