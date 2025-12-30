تغییر اساسی در قانون آفساید در راه است

به گزارش ایلنا، اینفانتینو در سخنرانی خود در World Sport Summit دبی، بار دیگر ایده تغییر قانون آفساید را مطرح کرد. این پیشنهاد که از سوی آرسن ونگر، مدیر توسعه جهانی فوتبال فیفا، ارائه شده و اکنون در مرحله آزمایشی قرار دارد، به «قانون ونگر» معروف است.

اینفانتینو در این باره گفت:«سال‌ها پیش VAR را معرفی کردیم تا فوتبال عادلانه‌تر شود و داور بتواند اشتباهی را که میلیون‌ها نفر در خانه یا استادیوم دیده‌اند، اصلاح کند. ما همچنان فناوری VAR را پیشرفته‌تر می‌کنیم تا داوران تصمیم درست بگیرند. همچنین در حال بررسی قوانین هستیم و می‌پرسیم چگونه می‌توان بازی را هیجانی‌تر و جذاب‌تر کرد.»

او در ادامه به جزئیات پیشنهاد جدید اشاره کرد:«بیایید به قانون آفساید فکر کنیم که طی سال‌ها تکامل یافته و مهاجم باید پشت مدافع و هم‌خط با او باشد؛ شاید در آینده برای آفساید بودن، مهاجم باید کاملاً جلوتر از مدافع قرار بگیرد.»

این تغییر به این معناست که موقعیت آفساید تنها زمانی رخ می‌دهد که مهاجم کاملاً جلوتر از آخرین مدافع باشد، نه اینکه بخشی از بدنش (به جز دست و بازو) جلوتر باشد؛ قانونی که از سال ۱۹۹۰ اعمال می‌شود. هدف اصلی، کاهش موارد آفساید حاشیه‌ای و تشویق به حمله بیشتر است.

اینفانتینو همچنین به اقدامات ضد اتلاف وقت اشاره کرد:«ما در حال ارزیابی تدابیری هستیم تا اتلاف وقت کاهش یابد. جریان روان بازی بسیار مهم است و باید وقفه‌ها را به حداقل برسانیم.» در همین راستا، هم‌اکنون اگر دروازه‌بان بیش از هشت ثانیه توپ را در دست نگه دارد، ضربه کرنر اعلام می‌شود.

