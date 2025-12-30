استقلال و سپاهان با النصر دیدار نمیکنند
فوری: قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا برگزار شد
قرعه کشی لیگ قهرمانان سطح دو آسیا برگزار شد و دو نماینده ایران حریفان خود را شناختند.
به گزارش ایلنا، مراسم قرعهکشی مرحله یک هشتم نهایی سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا برگزار شد که طی آن، استقلال در این دور باید به مصاف الحسین اردن برود و سپاهان نیز با الاهلی قطر روبرو خواهد شد. نمایندگان ایران در دور رفت میزبان هستند و دور برگشت در زمین رقبا برگزار خواهد شد.
مراسم قرعهکشی صبح امروز در کوالالامپور برگزار شد. ابتدا نام تیمهایی که در سید دوم بودند از گویها خارج شد که طی آن، ابتدا الزوراء عراق، سپس آرکاداغ ترکمنستان و سپس سپاهان و استقلال از گوی خارج شد تا مشخص شود آنها به مصاف چه تیمهایی خواهند رفت.
در ادامه نام تیمهای سید اول از گوی درآمد که النصر و الوصل، دو تیم قدرتمند و مدعی این پیکارها خارج شد و مشخص گردید که این دو تیم باید به مصاف الزوراء و آرکاداغ بروند. این به معنای قرعه زندگی برای سپاهان و استقلال بود چرا که با دو تیم مدعی روبرو نخواهند شد.
علاوه بر این، مشخص شد که سپاهان و الوصل در یک مسیر برای رسیدن به دیدار نیمه نهایی هستند و استقلال و سپاهان نیز در مسیر دیگر. این بدان معناست که اگر استقلال و سپاهان موفق به حذف رقبای خود شوند، در دور یک چهارم نهایی با هم روبرو خواهند شد و تیم برنده در بازی نیمه نهایی با تیمی روبرو میشود که از مسیر دیگر یعنی جایی که النصر و الوصل حضور دارند، روبرو خواهد شد.
این بهترین و ایدهآل ترین قرعه برای نمایندگان ایران بود. شاید اگر استقلال و سپاهان میخواستند قرعههای خود را از گویها خارج کنند، همین مسیر را انتخاب میکردند و اکنون فوتبال ایران شانس بسیار خوبی دارد تا بتواند یک نماینده در بازی نیمه نهایی سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا داشته باشد.
بازیهای دور رفت در تاریخهای 21 و 22 بهمن به میزبانی استقلال و سپاهان و بازیهای دور برگشت نیز در تاریخهای 28 و 29 بهمن برگزار خواهد شد.