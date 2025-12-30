خبرگزاری کار ایران
ترکیب احتمالی تراکتور برای بازی حساس

تراکتور در چارچوب بازی معوقه هفته هفتم به مصاف ملوان خواهد رفت.

به گزارش ایلنا، در حالی که برف تبریز را سفیدپوش کرده و این موضوع باعث شده تا ساعت مسابقه بین تیمهای تراکتور و ملوان هم تغییر کند، هواداران تراکتور در انتظار یک پیروزی بسیار مهم هستند. جایی که آنها بعد از توقف برابر شمس‌آذر، شانس قهرمانی نیم فصل را از دست دادند و حالا پیروزی برابر ملوان برایشان یک الزام مهم است.

در این بازی خط دفاعی تیم تراکتور بدون تغییر خواهد بود و علیرضا بیرانوند به دنبال یک کلین شیت دیگر برای این تیم خواهد بود و بسته نگه داشتن دروازه این تیم، نیمی از راه پیروزی برای این تیم تلقی خواهد شد. در خط دفاعی هم رهبر این تیم شجاع خلیل زاده است و به همراه سدلار، دانیال و نادری بازی خواهد کرد.

در خط میانی احتمال بازگشت ایگور پوستونسکی وجود دارد اما احتمالا اسکو ریسک نخواهد کرد و اودیل خامروبکف در ترکیب اصلی بازی می‌کند. تیبور هلیلوویچ همچنان فیکس است و مهدی هاشم‌نژاد و مهدی ترابی هم در پست وینگر راست و چپ نقش حمله به خط دفاعی حریف را برعهده خواهند داشت.

خط حمله تراکتور با حضور امیرحسین حسین زاده و احتمالا دوماگوی دروژدک تکمیل خواهد شد. اشتراکالی در چند هفته گذشته عملکرد خوبی نداشته و حالا دروژدک آماده حمله به دفاع حریف خواهد بود.

ترکیب احتمالی تراکتور:

علیرضا بیرانوند

دانیال اسماعیلی فر، شجاع خلیل زاده، الکس سدلار، محمد نادری

اودیل خامروبکف، تیبور هلیلوویچ

مهدی ترابی، مهدی هاشم نژاد

امیرحسین حسین زاده

دوماگوی دروژدک

