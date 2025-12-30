ترکیب احتمالی تراکتور برای بازی حساس

به گزارش ایلنا، در حالی که برف تبریز را سفیدپوش کرده و این موضوع باعث شده تا ساعت مسابقه بین تیمهای تراکتور و ملوان هم تغییر کند، هواداران تراکتور در انتظار یک پیروزی بسیار مهم هستند. جایی که آنها بعد از توقف برابر شمس‌آذر، شانس قهرمانی نیم فصل را از دست دادند و حالا پیروزی برابر ملوان برایشان یک الزام مهم است.

در این بازی خط دفاعی تیم تراکتور بدون تغییر خواهد بود و علیرضا بیرانوند به دنبال یک کلین شیت دیگر برای این تیم خواهد بود و بسته نگه داشتن دروازه این تیم، نیمی از راه پیروزی برای این تیم تلقی خواهد شد. در خط دفاعی هم رهبر این تیم شجاع خلیل زاده است و به همراه سدلار، دانیال و نادری بازی خواهد کرد.

در خط میانی احتمال بازگشت ایگور پوستونسکی وجود دارد اما احتمالا اسکو ریسک نخواهد کرد و اودیل خامروبکف در ترکیب اصلی بازی می‌کند. تیبور هلیلوویچ همچنان فیکس است و مهدی هاشم‌نژاد و مهدی ترابی هم در پست وینگر راست و چپ نقش حمله به خط دفاعی حریف را برعهده خواهند داشت.

خط حمله تراکتور با حضور امیرحسین حسین زاده و احتمالا دوماگوی دروژدک تکمیل خواهد شد. اشتراکالی در چند هفته گذشته عملکرد خوبی نداشته و حالا دروژدک آماده حمله به دفاع حریف خواهد بود.

ترکیب احتمالی تراکتور:

علیرضا بیرانوند

دانیال اسماعیلی فر، شجاع خلیل زاده، الکس سدلار، محمد نادری

اودیل خامروبکف، تیبور هلیلوویچ

مهدی ترابی، مهدی هاشم نژاد

امیرحسین حسین زاده

دوماگوی دروژدک

