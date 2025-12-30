ستاره ۲۲ساله سیتی، فارست را تسلیم کرد!
منچسترسیتی با درخشش رایان چرکی، پدیده ۲۲ساله تیم، موفق شد ناتینگهام فارست را شکست دهد و ششمین برد متوالی خود در لیگ برتر را ثبت کند.
به گزارش ایلنا، منچسترسیتی با درخشش خیرهکننده رایان چرکی، پدیده ۲۲ساله خود، موفق شد ناتینگهام فارست را ۲-یک شکست داده و به روند پیروزیهای پیاپی خود ادامه دهد. این عملکرد، تمجید ویژه پپ گواردیولا را به همراه داشت.
پیروزی استراتژیک در ایستگاه فارست
منچسترسیتی در دیداری دشوار مقابل دفاع فشرده ناتینگهام فارست، با نتیجه ۲-یک به پیروزی رسید تا ششمین برد متوالی خود را جشن بگیرد. در حالی که گواردیولا همیشه به نظم تیمی و الگوهای دیکته شده شهرت دارد، این بار یک «روح آزاد» به نام رایان چرکی بود که سرنوشت بازی را رقم زد.
چرکی، جواهری که پپ را تغییر داد
گواردیولا که معمولاً تمایل دارد جنبههای نمایشی بازی بازیکنانش را فدای کنترل تیمی کند، پس از بازی اعتراف کرد: «لحظاتی هست که میخواهم بر سر او فریاد بزنم و لحظاتی هم میخواهم او را ببوسم!» چرکی با یک گل و یک پاس گل تماشایی به تیجانی ریندرز، نشان داد که چرا پپ در بازیهای اخیر به ندرت به ترکیب اصلی خود دست زده است.
او حالا به قطب خلاقیت سیتی تبدیل شده و در آمارهای کلیدی لیگ برتر از جمله ایجاد موقعیت، پاسهای عمقی و پاس گل در هر ۹۰ دقیقه پیشتاز است.
انعطاف در سیستم سختگیرانه پپ حضور چرکی در کنار فودن، نشاندهنده تغییر رویکرد پپ برای باز کردن دفاعهای اتوبوسی است. توانایی چرکی در بازی با هر دو پا، مکثهای هوشمندانه و ارسال پاسهای خطشکن، او را به بازیکنی غیرقابل پیشبینی تبدیل کرده است. اگرچه هنوز انتقاداتی به دوندگی و عملکرد دفاعی او وارد است، اما نبوغ هجومیاش فعلاً تمام نقاط ضعف را پوشانده است.
آمار خیرهکننده ستاره فرانسوی در این فصل
- صدرنشین بیشترین پاس گل و پاسهای کلیدی لیگ برتر
- بالاترین نرخ پاسهای عمقی موفق
- تأثیرگذاری مستقیم روی گلهای سرنوشتساز برابر برنتفورد و ناتینگهام فارست