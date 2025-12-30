پرسپولیس در نقل و انتقالات زمستانی به دنبال تقویت چهار پست کلیدی

به گزارش ایلنا، همزمان با اخبار مربوط به لیست خروج پرسپولیس در نقل و انتقالات زمستانی درباره نفراتی که احتمالاً به این تیم اضافه خواهند شد یا حداقل اینکه این باشگاه نگاه مثبتی به آنها دارد داغ شده است. البته طبیعتاً اخبار مربوط به سبد خرید باشگاه بیشتر از نفرات خروجی مورد توجه هواداران قرار می‌گیرد کمااینکه بعد از ناکامی فصل گذشته بسیاری از هواداران اعتقاد دارند اگر تیم فعلی در دو سه پست تقویت شود تیم اوسمار مدعی اصلی قهرمانی خواهد بود.

صحبت درباره نام‌های مورد نظر باشگاه پرسپولیس از زمان بازگشت اوسمار به نیمکت سرخ‌ها شروع شده و حالا که این تیم مسابقه‌ای در پیش ندارد و وارد فصل نقل و انتقالات زمستانی شده‌ایم آشکارا دنبال می‌شود.

واقعیت اینکه با تحولاتی که در مدل نقل و انتقالاتی پرسپولیس ایجاد شده فهرستی حدوداً 50 نفره توسط مدیر ارزیابی بازیکنان به اوسمار داده شده و قرار است انتخاب‌ها از این فهرست صورت بگیرد. در عین حال به نظر می‌رسد اوسمار به چهار بازیکن در پست‌های دفاع چپ، دفاع راست، هافبک دفاعی و مهاجم نوک نیاز دارد.

با این حال لیست بزرگسال پرسپولیس محدودیت دارد و فعلاً فقط دو جای خالی در آن دیده می‌شود پس این فهرست باید کمی خلوت‌تر شود. در عین حال گفته می‌شود یکی از گزینه‌های خرید در فهرست زیر23 سال قرار می‌گیرد و شاید فقط کافی باشد تا یک بازیکن بزرگسال از فهرست خارج شود.

طبق اخبار واصله پرسپولیس برای نوک حمله شهریار مغانلو را مد نظر دارد. بازیکنی که سابقه نیم فصل حضور برای پرسپولیس را دارد و در دو سال گذشته همواره در فهرست خرید سرخ‌ها بوده است. مغانلو شرایط خوبی در فوتبال امارات و تیم کلبا نداشته اما ظاهراً گزینه اول خط حمله برای زمستان است. جالب اینکه پرسپولیس در تابستان اخیر تلاش زیادی برای جذب این بازیکن داشت که شرایط انتقالش فراهم نشد اما ظاهراً در مقطع فعلی این انتقال شدنی است.

نکته دیگر اینکه در پست خط حمله از ایگور سرگیف ازبک هم به عنوان گزینه دوم خط حمله پرسپولیس نام برده شده اما ظاهراً این بازیکن در لیست اوسمار قرار ندارد.

در دفاع راست اما پرسپولیس یک بازیکن جدید می‌خواهد و در شرایطی که اوریه و براجعه شرایط خوبی نداشتند یک بازیکن خارجی در این پست به اسکواد تیم اضافه خواهد شد. گزینه اول خوجه اکبر علیجونوف ملی‌پوش تیم پاختاکور است که قبلاً چند باری نامش پیرامون پرسپولیس شنیده شد. جالب اینکه این بازیکن 28 ساله در 31 بازی فصل اخیر فوتبال ازبکستان(26 بازی سوپرلیگ و 5 دیدار حذفی)17 پاس گل داده و دو گل هم به ثمر رسانده است. این بازیکن که همراه تیم زیر23 سال ازبکستان قهرمان آسیا شده در 50 بازی ملی سه گل و سه پاس گل ثبت کرده است.

گزینه دوم این پست نیز یک بازیکن کلمبیایی است که در لیگ فوتبال کشورش فعالیت می‌کند. این بازیکن آندرس فیلیپ رومن نام دارد که 30 ساله و ملی‌پوش است و در تیم اتلتیکو ناسیونال بازی می‌کند. رومن در 51 بازی فصل اخیر برای تیمش شامل 8 مسابقه در جام لیبرتادورس6 گل زده و دو پاس گل داده است. این بازیکن با سه بازی ملی در کارنامه سابقه سه مصدومیت طولانی دارد که آخرین آن مربوط به فصل 2024-2023 است که با آسیب زانو 280 روز دور از میدان بوده است. پرسپولیس در پست شش (هافبک دفاعی) هم بازیکن می‌خواهد که از مهدی گودرزی بازیکن 22 ساله خیبر خرم‌آباد برای این پست نام برده شده است. همچنین صحبت‌هایی درباره بازگرداندن احمد نوراللهی به پرسپولیس هم در میان است. بازیکنی که مثل مغانلو در الاتحادکلبا امارات بازی می‌کند.

همچنین در دفاع چپ نام فرزین معامله‌گری بازیکن شمس‌آذر مطرح شده. بازیکنی که عضو تیم ملی امید است و جزو چهره‌های شاخص جوان در نیم فصل اول لیگ فصل جاری بوده است.

انتهای پیام/