سرنوشت ساپینتو در استقلال به بازی با سپاهان گره خورد

به گزارش ایلنا، آینده کاری ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال، در شرایطی به یک معمای پیچیده برای باشگاه تبدیل شده که حتی اخبار غیررسمی از جلسات هیأت‌مدیره نشان می‌دهد تصمیم‌گیری درباره آینده کاری او در دستور بررسی مدیران قرار گرفته است.

گفته می‌شود در جلسه اخیر هیأت‌مدیره درباره عملکرد ساپینتو بحث شده و حتی تأکید شده که دیدار استقلال مقابل سپاهان آخرین فرصت او برای اثبات شایستگی و جلب اعتماد مجدد مدیران باشگاه است.

این سیگنال‌ها نشان می‌دهد که اختلاف‌های زیرپوستی در باشگاه بر سر ادامه همکاری با سرمربی پرتغالی وجود دارد و آینده مرد پرتغالی هیچ‌گاه تا این اندازه به مرز تزلزل نرسیده است.

تعارف را باید کنار گذاشت؛ ساپینتو حتماً باید در بازی با سپاهان نتیجه مطلوب کسب کند تا اعتماد مدیران بازگردد. اگر او موفق به کسب نتیجه نشود، این سرمربی باید خود را برای وضعیت بحرانی در استقلال آماده کند. هرچند که برکناری او برای باشگاه تبعات مالی زیادی دارد. قرارداد سنگین دلاری و هزینه‌های جانبی مرتبط با قطع همکاری، فشار اقتصادی قابل توجهی بر باشگاه تحمیل می‌کند. به همین دلیل حتی اگر مدیران استقلال تصمیم به قطع همکاری داشته باشند، ابتدا باید ابعاد مالی و مضرات آن را به دقت بررسی کرده و سپس تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.

در چهار بازی اخیر لیگ برتر ساپینتو نتایجی به دست آورده که مدیران این باشگاه را سخت نگران کرده است. سه تساوی پیاپی و یک شکست خانگی، نشان می‌دهد استقلال در نیم‌فصل اول نتوانسته نتایج لازم را برای حفظ موقعیت قهرمانی کسب کند. هرچند ساپینتو توانست تیم را در مسابقات آسیایی، بویژه در دیدار با المحرق به برد برساند و صعود کند، اما این موفقیت مقطعی برای استقلال کافی نیست چرا که انتظار هواداران و مدیران، با توجه به سرمایه‌گذاری چند صد میلیاردی در ترکیب تیم، کسب جایگاه قهرمانی در لیگ برتر است، هدفی که با این وضعیت بعید است به سرانجام برسد.

علی نظری جویباری، عضو هیأت‌مدیره استقلال، جدایی ساپینتو را (بخوانید فعلاً) تکذیب کرده، اما سیگنال‌هایی که از اظهارات او و دیگر مدیران منتشر شده، نشان می‌دهد اعتماد صددرصدی به سرمربی پرتغالی وجود ندارد و مدیران در حال سنجش عملکرد او هستند. فشار برای کسب نتیجه، انتظارات هواداران و هزینه‌های سنگین باشگاه، همه نشان می‌دهد که ساپینتو در موقعیتی حساس و شکننده قرار دارد.

بازی با سپاهان، که قرار است روز ۱۱ دی برگزار شود، برای ساپینتو حکم روز سرنوشت‌ساز را دارد. نتیجه این دیدار می‌تواند تعیین‌کننده ادامه همکاری با استقلال باشد و ساپینتو خود نیز از این واقعیت کاملاً آگاه است و با اینکه جدایی‌اش تکذیب شده اما وضعیت سرمربی استقلال متزلزل است.

باید دید سرنوشت سرمربی استقلال چه خواهد شد. ساپینتو خیلی زودتر از آنچه تصور می‌شد با استقلال به موقعیت اولتیماتوم رسیده است. باخت سنگین 7 گله مقابل الوصل امارات، از دست دادن امتیازات متعدد در لیگ برتر و وضعیت مبهم درلیگ قهرمانان آسیا نتایجی است که ساپینتو رقم زده است.

