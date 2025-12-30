تراکتور و ملوان آماده سه امتیاز حیاتی
بازی معوقه هفته هفتم لیگ برتر امروز بین تراکتور و ملوان برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، دیدار معوقه هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران امروز ساعت ۱۵ در ورزشگاه یادگار امام تبریز بین تیمهای تراکتور و ملوان برگزار خواهد شد. این دیدار برای هر دو تیم اهمیت زیادی دارد و میتواند جایگاه آنها در جدول را تغییر دهد.
تراکتور با ۲۲ امتیاز در رده پنجم جدول قرار دارد و فاصلهای نسبی با جمع مدعیان قهرمانی دارد. شاگردان دراگان اسکوچیچ در هفته پانزدهم رقابتها در مصاف با شمسآذر قزوین دو امتیاز از دست دادند و بازی را با تساوی ۱-۱ به پایان رساندند؛ نتایجی که انتقادات فراوانی را از عملکرد تیم در هفتههای اخیر به همراه داشته و انگیزه شاگردان اسکوچیچ برای کسب پیروزی امروز را افزایش داده است.
ملوان نیز با هدایت مازیار زارع و ۲۱ امتیاز در رده هشتم جدول قرار دارد و با انگیزه بالا به تبریز سفر کرده است. این تیم در هفته پانزدهم توانست با پیروزی مقابل اراک سه امتیاز ارزشمند کسب کند و حالا با توجه به فاصله اندک با تراکتور، قصد دارد با نتیجهای مشابه، جایگاه خود را در جدول ارتقا دهد.
تقابل تراکتور و ملوان همواره حساسیتهای خاص خود را داشته و اغلب با نمایشهای تاکتیکی جذاب همراه بوده است. این بار اسکوچیچ مقابل تیمی قرار میگیرد که آغاز فعالیتش در ایران با آن بوده و تجربه هدایت این تیم میتواند تأثیر روانی روی او و بازیکنان داشته باشد. تراکتوریها تا به حال در بازیهای خانگی نیمفصل اول نتایج پایدار نداشتهاند و همین مسئله امید ملوانیها برای کسب حداقل یک امتیاز را تقویت کرده است.
از نظر آماری، در پنج تقابل اخیر دو تیم، تراکتور توانسته دو برد کسب کند، ملوان یک بار پیروز شده و دو دیدار با تساوی به پایان رسیده است. همچنین، در میان گلزنان دو تیم، تراکتور با ترکیبی از بازیکنان باتجربه و جوان به دنبال شکستن خط دفاعی ملوان است، در حالی که ملوان با تاکتیکهای ضدحملهای و استفاده از سرعت بالای وینگرها قصد دارد از موقعیتهای محدود بهترین بهره را ببرد.
این بازی، آخرین دیدار نیمفصل اول لیگ برتر از هفته هفتم به شمار میرود و انتظار میرود هواداران تراکتور با حضور پرشور خود، فضایی گرم و پرهیجان برای تیمشان فراهم کنند. در سوی دیگر، ملوانیها هم امیدوارند با تکرار نمایشهای موفق گذشته، دست خالی از تبریز بازنگردند و جایگاه خود را در کورس رقابت با تیمهای میانی جدول تثبیت کنند.