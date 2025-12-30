رونالدو در ۴۰ سالگی: به دنبال ۱۰۰۰ گل و فتح جامها
کریستیانو رونالدو پس از دریافت جایزه بهترین بازیکن خاورمیانه در گلوب ساکر، از انگیزه و هدف بزرگ خود برای رسیدن به ۱۰۰۰ گل رسمی در دوران حرفهای خبر داد.
به گزارش ایلنا، کریستیانو رونالدو بار دیگر ثابت کرد که سن، تنها یک عدد است. فوقستاره پرتغالی فوتبال جهان، پس از انتخاب بهعنوان «بهترین بازیکن خاورمیانه» در مراسم گلوب ساکر دبی، با همان عطش همیشگی از ادامه مسیر و هدف بزرگ بعدیاش گفت: رسیدن به ۱۰۰۰ گل رسمی در دوران حرفهای. رونالدو که برای دومین سال متوالی این جایزه را دریافت کرد، تأکید داشت انگیزه و اشتیاقش ذرهای کاهش نیافته است.
او روی صحنه گفت: «سخت است که ادامه بدهی، اما انگیزه دارم. اشتیاقم بالاست و میخواهم ادامه دهم. فرقی نمیکند کجا بازی میکنم، خاورمیانه یا اروپا، من همیشه از فوتبال لذت میبرم.» این حرفها در حالی بیان شد که تنها یک روز قبل، رونالدو با دبل مقابل الاخدود، نقش اصلی پیروزی ۳ بر صفر النصر را ایفا کرد و شمار گلهای رسمی خود را به ۹۵۶ رساند؛ تنها ۴۴ گل تا عدد تاریخی ۱۰۰۰.
رونالدو درباره این هدف هم شفاف صحبت کرد: «میدانید هدف من چیست. میخواهم جام ببرم و به همان عددی برسم که همه میدانید. اگر مصدوم نشوم، قطعاً به آن میرسم.» گلهای او مقابل الاخدود، از ضربه نزدیک تا پشتپای تماشایی، بار دیگر تنوع و کیفیت تمامکنندگیاش را نشان داد. این برد برای النصر نیز تاریخی بود؛ ۱۰ پیروزی متوالی در آغاز فصل و رکوردی بیسابقه در لیگ عربستان. النصر با ۳۰ امتیاز صدرنشین است و رونالدو با ۱۲ گل، همچنان یکی از بهترین گلزنان لیگ بهشمار میرود. فراتر از آمار، او رهبر تیمی است که با حضورش، لیگ عربستان را به سطح جهانی رسانده و نشان داده حتی در ۴۰ سالگی هم میتوان تعیینکننده بود.