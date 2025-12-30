به گزارش ایلنا، آخرین هفته نیمه نخست لیگ برتر انگلیس با یکی از دیدارهایی پیگیری خواهد شد که کمتر کسی تصور می‌کرد تقابلی بین دو تیم حاضر در کورس قهرمانی لیگ باشد. چهار هفته پس از پیروزی لحظه آخری و شیرین استون ویلا مقابل آرسنال در ویلا پارک، این بار ورزشگاه امارات میزبان تقابل دو تیمی است که تنها سه امتیاز در صدر جدول، آنها را از یکدیگر جدا کرده است.

آرسنال صدرنشین که در هفته‌های اخیر متزلزل نشان داده، پس از برد سخت برابر برایتون به دنبال گرفتن انتقام دیدار رفت است و استون ویلا پس از ۱۱ پیروزی متوالی در رقابت‌های مختلف، با تکرار پیروزی دیدار رفت جایگاه خود را به عنوان یک مدعی واقعی برای کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر تثبیت خواهد کرد. در ابتدای فصل، این تصور که استون ویلا در خانه آرسنال صدرنشین به پیروزی برسد، کمی دور از ذهن بود اما حالا و با نتایج اخیر، هیچ کسی از اینکه استون ویلا مقابل آرسنال به پیروزی برسد، تعجب نمی‌کند.

تیمی که تاتنهام، سیتی، آرسنال، یونایتد و چلسی را شکست داده، توانسته با رکورد ۱۱ پیروزی متوالی تاریخ باشگاه در سال‌های ۱۸۹۷ و ۱۹۹۱۴ برابر کند و برای نخستین بار در لیگ برتر انگلیس، به ۸ برد پیاپی رسیده است. این شرایط رؤیایی و تاریخی در حالی رقم خورده که ویلا در پایان هفته پنجم بدون برد و با تنها یک گل زده، در رده هجدهم جدول قرار گرفته بود اما از هفته ششم تا به امروز، بیش از هر تیمی موفق به کسب برد(۱۲) و امتیاز(۳۶) شده است. هواداران ویلا در استمفوردبریج پس از بازگشت روز شنبه مقابل چلسی، سرود قهرمانی سر دادند اما اونای امری فعلاً نمی‌خواهد تیمش در دام این رؤیای بزرگ گرفتار شود؛ با این حال عبور از سه بازی سخت مقابل یونایتد، چلسی و آرسنال با حداکثر امتیاز، به همه اثبات می‌کند که استون ویلا بی‌هیچ حرف و حدیثی در کورس قهرمانی قرار دارد و شاید تکرار معجزه لستر رانیری، با چند خرید هوشمندانه در فصل نقل و انتقالات ممکن باشد.

آرسنال اما با وجود افت نسبی عملکرد به دلیل مصدومیت برخی چهره‌های کلیدی، در هفته‌های گذشته به سیتی و ویلا در کورس قهرمانی باج نداد و برای نخستین بار از فاصله بین آوریل تا دسامبر ۲۰۲۲، به شش پیروزی متوالی خانگی دست پیدا کرده است. نکته جالب اینکه از شش گل اخیر آرسنال، چهار گل به اشتباه توسط رقبا زده شده که اکثر آنها، روی اشتباه رقبا در دفاع مقابل کرنرهای خطرناک و برنامه‌ریزی‌ شده آرسنالی‌ها رقم خورده است. گلی که استون ویلا مقابل چلسی از روی ضربه کرنر خورد، نشان داد که نقطه قوت تیم آرتتا می‌تواند نقطه ضعف تیم امری باشد و باید در این بازی حساس، منتظر موقعیت‌های خطرناک روی ضربات کرنر باشیم. با بازگشت گابریل ماگالاییش به لیست تیم در بازی با برایتون، امید هواداران آرسنال به حضور دوباره او در ترکیب تیم زنده شده اما کالافیوری و تیمبر این بازی را از دست می‌دهند.

در سمت مقابل محرومیت متی کش و کامارا به دلیل دریافت کارت زرد مقابل چلسی، یک دردسر بزرگ برای امری خواهد بود. در پنج فصل اخیر، استون ویلا دو بار توانسته رفت و برگشت مقابل آرسنال به پیروزی برسد که یکی از این دو مورد در فصل ۲۰۲۳/۲۰۲۴، نقشی مؤثر در عدم قهرمانی آرسنال داشت. امری در دو سفر اخیر خود به ورزشگاه امارات بازنده نبوده و شاید به اندازه سایر رقبا، از تقابل با آرسنال در شمال لندن ترسی نداشته باشد.

ترکیب احتمالی

آرسنال: رایا، رایس، سالیبا، گابریل، هینکاپیه، اودگارد، زوبیمندی، ساکا، ازه، مارتینلی و یوکرش

سرمربی: آرتتا

استون ویلا: مارتینز، بوگارده، کونسا، لیندلوف، ماتسن، اونانا، تیلمانس، مک‌گین، بوئندیا، راجرز و واتکینز

سرمربی: امری

انتهای پیام/