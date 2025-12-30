خبرگزاری کار ایران
محمدهادی ساروی در فهرست نامزدهای برترین ورزشکار جهان

محمدهادی ساروی، کشتی‌گیر فرنگی ایران و قهرمان طلای جهان و المپیک، برای نخستین بار در تاریخ ورزش ایران نامزد عنوان برترین ورزشکار مرد سال ۲۰۲۵ جهان شد و شانس حضور در جمع ستاره‌های جهانی را پیدا کرد.

به گزارش ایلنا،  اسامی نامزدهای کسب جایزه برترین ورزشکار سال از سوی انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران (AIPS) اعلام شد که با یک شگفتی بزرگ برای ورزش ایران همراه بود. محمدهادی ساروی کشتی‌گیر فرنگی‌کار ایران و دارنده مدال طلای جهان و المپیک در این لیست قرار گرفت تا شانس رسیدن به‌عنوان برترین ورزشکار جهان را داشته باشد.

هادی ساروی، قهرمان کشتی ایران با قرار گرفتن در فهرست نامزدهای دریافت عنوان برترین ورزشکار مرد سال ۲۰۲۵ جهان توسط انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران ورزشی (AIPS)، در آستانه ثبت یک دستاورد تاریخی قرار گرفته است. هر چند که همین حالا هم یک اتفاق تاریخی رخ داده و سابقه نداشته ورزشکار ایرانی پیش از این وارد این لیست شده باشد. این کشتی‌گیر آملی که برای دومین سال متوالی قهرمان جهان شده، در سه سال گذشته هیچ شکستی را در سطح جهان نداشته است. او طلای قهرمانی جهان در سال 2023، طلای المپیک در 2024 و طلای جهان در 2025 را به‌دست آورده بود و حالا در جمع برترین ستاره‌های جهانی ورزش قرار گرفته است.

هادی ساروی این فرصت را دارد که در نظرسنجی سنتی انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران ورزشی (AIPS)، برترین ورزشکار سال ۲۰۲۵ جهان شود. ساروی کشتی‌گیر آملی ایران و قهرمان المپیک پاریس توانست در سال ۲۰۲۵ از عنوان قهرمانی‌اش در رقابت‌های جهانی دفاع کند. او در دیدار فینال برابر آرتور سرگسیان کشتی‌گیر پرقدرت روسیه به روی تشک رفت و در پایان در یک مبارزه سنگین با نتیجه ۳بریک به برتری رسید و برای دومین بار به مدال طلای جهان رسید.

حالا نام او شایسته قرار گرفتن در کنار برترین ستاره‌های ورزش جهان مثل عثمان دمبله، لامینه یامال، کیلیان امباپه، محمد صلاح، رافینیا از فوتبال، آرماند دوپلانتیس (اعجوبه پرش با نیزه)، لئون مارچاند (ستاره شنا)، لوکا دانچیچ (بسکتبال)، نیکولا یوکیچ (بسکتبال)، نوآ لایلز (دوومیدانی)، کارلوس آلکاراس (تنیس)، یانیک سینر (تنیس)، لاندو نوریس (فرمول یک) و مکس فرشتپن (فرمول یک) قرار 

گرفته است. البته در این فهرست بلند بالا و 51نفره پنج ورزشکار از آسیا و اقیانوسیه حضور دارند. علاوه بر هادی ساروی در این فهرست شوهی اوتانی در ورزش بیسبال و دایکی هاشیموتو در ژیمناستیک هنری هر دو از ژاپن و شی یوکی از چین در ورزش بدمینتون و اسکار پیاستری از استرالیا و در فرمول یک وارد این لیست  شدند.

از نکات جالب توجه از دو رشته ورزشی کشتی و وزنه‌برداری فقط دو نفر حضور دارند که محمدهادی ساروی تنها نماینده کشتی جهان است و کارلوس ناسار نابغه بلغاری وزنه‌برداری دنیا از این دو رشته پرمدال المپیک به این فهرست راه پیدا کردند. فوتبال با هفت نماینده و دوومیدانی با پنج ورزشکار در صدر این فهرست قرار دارند.

 

