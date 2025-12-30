خبرگزاری کار ایران
فریدونی: پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال در زمستان بسته می‌ماند

عضو هیئت‌مدیره باشگاه استقلال اعلام کرد با وجود پیگیری‌های حقوقی انجام‌شده، پنجره نقل‌وانتقالاتی این باشگاه در نیم‌فصل زمستانی باز نخواهد شد و رأی نهایی پرونده پیش از آغاز پنجره بعدی صادر می‌شود.

به گزارش ایلنا،  مجتبی فریدونی، عضو هیئت‌مدیره باشگاه استقلال، با حضور در برنامه فوتبال برتر درباره آخرین وضعیت پرونده حقوقی این باشگاه و بحث بسته شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی توضیحاتی ارائه داد. او تأکید کرد که در حال حاضر امکان جذب بازیکن جدید برای استقلال وجود ندارد و پنجره زمستانی عملاً از دست رفته است.

فریدونی در این‌باره گفت: ما برای دریافت دستور موقت اقدام کردیم، اما صدور چنین دستوری نیازمند تحقق هم‌زمان سه شرط است؛ وارد شدن زیان غیرقابل جبران به باشگاه، وجود احتمال پیروزی در پرونده و برخی ملاحظات حقوقی دیگر. از میان این موارد، تنها احتمال برد پذیرفته شده، اما موضوع زیان غیرقابل جبران مورد قبول قرار نگرفته است. به همین دلیل، با وجود بسته شدن پنجره، اعلام شده رأی نهایی پیش از آغاز پنجره نقل‌وانتقالاتی بعدی صادر خواهد شد.

او با اشاره به روند پرونده در دادگاه CAS افزود: اگر در پرونده منتظر محمد شکست بخوریم، دو پنجره نقل‌وانتقالاتی را از دست خواهیم داد، اما در صورت پیروزی، پنجره بعدی در اختیار باشگاه قرار می‌گیرد. ایرادهایی به رأی فیفا وارد است، از جمله ایمیل اشتباهی که ارسال شده و نحوه محاسبه مبلغ خسارت که با نرخ نادرست انجام شده است. علاوه بر این، با خود بازیکن نیز تا حد زیادی به توافق رسیده‌ایم.

عضو هیئت‌مدیره استقلال در ادامه به برنامه‌های نقل‌وانتقالاتی باشگاه اشاره کرد و گفت: حتی اگر پنجره هم باز می‌بود، شرایط برای خریدهای گسترده فراهم نبود. محدودیت بودجه داشتیم و برای جذب بازیکن جدید باید یک یا دو نفر از لیست خارج می‌شدند. افزایش حدود ۵۰ درصدی نرخ ارز از زمان عقد قرارداد بازیکنان خارجی هم فشار مالی زیادی ایجاد کرده و برخی ارقام مطرح‌شده درباره هزینه‌های باشگاه دقیق نیست.

فریدونی در پایان خاطرنشان کرد: در نیم‌فصل معمولاً بازیکنان باکیفیت به‌راحتی از تیم‌ها جدا نمی‌شوند و انتظار تغییرات گسترده منطقی نبود. خوشبختانه بیشتر قراردادهای استقلال دوساله است و تیم از بازیکنان جوان و آینده‌دار خوبی بهره می‌برد.

 

