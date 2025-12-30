قرعه سرنوشتساز برای استقلال و سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا
قرعهکشی مرحله یکهشتم نهایی سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا میتواند مسیر آسیایی استقلال و سپاهان را بهطور کامل تغییر دهد و تعیین کند نمایندگان ایران تا چه اندازه شانس ادامه حضور در این رقابتها را خواهند داشت.
به گزارش ایلنا، مراسم قرعهکشی مرحله یکهشتم نهایی سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا برای استقلال و سپاهان صرفاً یک برنامه تشریفاتی نیست و میتواند آینده این دو تیم را در رقابتهای آسیایی مشخص کند. قرار گرفتن هر دو نماینده ایران در سید دوم، آنها را در موقعیتی حساس قرار داده و حالا هر اشتباه کوچک در مرحله گروهی، به ریسکی بزرگ در مرحله حذفی تبدیل شده است.
استقلال و سپاهان اگرچه موفق به صعود از مرحله گروهی شدند، اما از دست دادن صدر جدول برای هر دو تیم هزینهساز شد. سپاهان در گروهی که در نگاه اول ساده به نظر میرسید، نتوانست جایگاه نخست را حفظ کند و استقلال نیز تنها در آخرین دیدار و با بردی دشوار توانست صعود خود را قطعی کند. حاصل این شرایط، قرار گرفتن در مسیری است که هیچ قرعهای در آن آسان نخواهد بود.
در سوی دیگر جدول، تیمهایی مانند النصر عربستان و الوصل امارات حضور دارند که با تکیه بر تجربه آسیایی، ستارههای مطرح و عمق ترکیب، به رقبایی جدی برای هر تیمی در غرب آسیا تبدیل شدهاند. از منظر آماری، احتمال رویارویی یکی از نمایندگان ایران با النصر قابل توجه است و چنین تقابلی علاوه بر دشواری فنی، فشار روانی و رسانهای زیادی را نیز به همراه خواهد داشت.
با این حال، سناریوهای امیدوارکنندهای هم وجود دارد. اگر قرعه به شکلی رقم بخورد که استقلال و سپاهان در یک سمت جدول قرار بگیرند، احتمال برخورد با تیمهایی مانند الحسین اردن یا الاهلی قطر افزایش پیدا میکند و شانس صعود نمایندگان ایران بیشتر میشود. در چنین شرایطی حتی تقابل دو تیم ایرانی در مرحله یکچهارم نهایی نیز میتواند به معنای حضور قطعی یک نماینده ایران در نیمهنهایی باشد.
در نقطه مقابل، بدترین سناریو میتواند مواجهه همزمان استقلال با النصر و سپاهان با الوصل باشد. قرعهای که ممکن است برنامه آسیایی هر دو تیم را در همان مراحل ابتدایی با چالش جدی روبهرو کند. فوتبال ایران برای رسیدن به فینال ناگزیر از رویارویی با قدرتهای منطقه است، اما تجربه نشان داده هرچه این تقابلها به مراحل پایانی موکول شود، شانس موفقیت افزایش پیدا میکند.
اکنون همه نگاهها به قرعهکشی دوخته شده است. قرعهای که شاید تنها چند دقیقه زمان ببرد، اما تأثیر آن میتواند تا پایان فصل آسیایی فوتبال ایران ادامهدار باشد و سرنوشت استقلال و سپاهان را رقم بزند.