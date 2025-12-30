به گزارش ایلنا، کریستوف گالتیه، سرمربی نئوم، در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر الاتحاد که چهارشنبه آینده در جده برگزار می‌شود، به تمجید از هم‌وطن خود کریم بنزما پرداخت و گفت: زمانی که به‌عنوان دستیار سرمربی در کادر فنی لیون فعالیت می‌کرد، بنزما را در ۱۷ سالگی تمرین داده و اکنون او به یکی از برجسته‌ترین مهاجمان فوتبال جهان تبدیل شده است.

گالتیه درباره سختی این مسابقه توضیح داد: نئوم برابر تیمی قرار می‌گیرد که بازیکنان باکیفیتی در اختیار دارد، فصل گذشته قهرمان لیگ و جام حذفی شده و زیر نظر سرجیو کونسیسائو، مربی باتجربه‌ای، هدایت می‌شود. او تأکید کرد: برای رسیدن به نتیجه مطلوب، تیمش باید با تمرکز کامل بازی کند، اشتباهات فردی را به حداقل برساند و فضاها به‌ویژه در میانه میدان را به‌خوبی ببندد.

سرمربی نئوم در ادامه از غیبت چند بازیکن تیمش ابراز ناراحتی کرد و گفت: عبدالله دوکوره، هافبک مالیایی نئوم، به دلیل مصدومیت برای چند هفته از میادین دور خواهد بود و جانشین او پس از آخرین جلسه تمرینی مشخص می‌شود.

گالتیه همچنین به قدرت هجومی الاتحاد اشاره کرد و افزود: حضور بازیکنانی مانند بنزما، موسی دیابی و برخواین، خط حمله این تیم را بسیار خطرناک کرده است. با این حال، او ابراز اطمینان کرد که بازیکنان نئوم می‌توانند از فضاهایی که به‌واسطه رویکرد هجومی حریف ایجاد می‌شود، استفاده کنند و نمایش قابل قبولی داشته باشند.

