گالتیه: بنزما را از نوجوانی می‌شناسم و حالا یک مهاجم بزرگ است

سرمربی تیم فوتبال نئوم عربستان در آستانه دیدار حساس برابر الاتحاد، با تمجید از کریم بنزما، این مسابقه را چالشی دشوار برای هر دو تیم توصیف کرد و بر لزوم تمرکز بالا و کاهش اشتباهات تأکید داشت.

به گزارش ایلنا،  کریستوف گالتیه، سرمربی نئوم، در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر الاتحاد که چهارشنبه آینده در جده برگزار می‌شود، به تمجید از هم‌وطن خود کریم بنزما پرداخت و گفت: زمانی که به‌عنوان دستیار سرمربی در کادر فنی لیون فعالیت می‌کرد، بنزما را در ۱۷ سالگی تمرین داده و اکنون او به یکی از برجسته‌ترین مهاجمان فوتبال جهان تبدیل شده است.

گالتیه درباره سختی این مسابقه توضیح داد: نئوم برابر تیمی قرار می‌گیرد که بازیکنان باکیفیتی در اختیار دارد، فصل گذشته قهرمان لیگ و جام حذفی شده و زیر نظر سرجیو کونسیسائو، مربی باتجربه‌ای، هدایت می‌شود. او تأکید کرد: برای رسیدن به نتیجه مطلوب، تیمش باید با تمرکز کامل بازی کند، اشتباهات فردی را به حداقل برساند و فضاها به‌ویژه در میانه میدان را به‌خوبی ببندد.

سرمربی نئوم در ادامه از غیبت چند بازیکن تیمش ابراز ناراحتی کرد و گفت: عبدالله دوکوره، هافبک مالیایی نئوم، به دلیل مصدومیت برای چند هفته از میادین دور خواهد بود و جانشین او پس از آخرین جلسه تمرینی مشخص می‌شود.

گالتیه همچنین به قدرت هجومی الاتحاد اشاره کرد و افزود: حضور بازیکنانی مانند بنزما، موسی دیابی و برخواین، خط حمله این تیم را بسیار خطرناک کرده است. با این حال، او ابراز اطمینان کرد که بازیکنان نئوم می‌توانند از فضاهایی که به‌واسطه رویکرد هجومی حریف ایجاد می‌شود، استفاده کنند و نمایش قابل قبولی داشته باشند.

 

