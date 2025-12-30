تکذیب شایعه نافرمانی صلاح از تصمیم سرمربی مصر

به گزارش ایلنا، پس از انتشار اخباری در فضای مجازی درباره نافرمانی محمد صلاح، کاپیتان تیم ملی مصر، از تصمیم حسام حسن برای نیمکت‌نشینی او در دیدار مقابل آنگولا، مدیر رسانه‌ای این تیم به این شایعات واکنش نشان داد و آنها را تکذیب کرد.

محمد مراد با اشاره به مطالب منتشرشده در یکی از صفحات هواداری پرمخاطب در فیسبوک که بیش از سه میلیون دنبال‌کننده دارد، تأکید کرد ادعای مخالفت صلاح با تصمیم کادرفنی صحت ندارد. او در واکنش به این شایعه گفت صحبت‌های مطرح‌شده در این باره کاملاً نادرست است و محمد صلاح هیچ‌گونه مخالفتی با تصمیم سرمربی تیم ملی نداشته است.

دیدار تیم‌های ملی مصر و آنگولا امروز در چارچوب هفته سوم مرحله گروهی جام ملت‌های آفریقا برگزار شد و در پایان با تساوی بدون گل به پایان رسید. تیم ملی مصر در این مسابقه با ترکیبی متفاوت نسبت به بازی‌های قبلی به میدان رفت و از چند بازیکن ذخیره استفاده کرد.

مصری‌ها پیش از این دیدار، با پیروزی یک بر صفر برابر آفریقای جنوبی در هفته دوم که با گل محمد صلاح به دست آمد، صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کرده بودند. به همین دلیل، کادرفنی این تیم تصمیم گرفت در بازی پایانی مرحله گروهی به برخی بازیکنان اصلی استراحت بدهد.

در نهایت تیم ملی مصر مرحله گروهی جام ملت‌های آفریقا را با کسب ۷ امتیاز و صدرنشینی در گروه دوم به پایان رساند و بدون حاشیه راهی مرحله بعدی رقابت‌ها شد.

انتهای پیام/