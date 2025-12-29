خبرگزاری کار ایران
آغاز نشست مشترک چهار باشگاه لیگ برتری با وزیر ورزش و جوانان

جلسه مدیران و نمایندگان مالکان باشگاه‌های استقلال، پرسپولیس، تراکتور و سپاهان، با حضور وزیر ورزش و مسئولان فدراسیون فوتبال آغاز شد.

به گزارش ایلنا، در این نشست اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی، مهدی تاج رییس و بهاروند نایب رییس فدراسیون فوتبال، محمد مهدی فروردین رییس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، اکبرپور عضو این فراکسیون، مصطفی زارعی رییس کمیته مجوز حرفه‌ای و مسئولان ارکان قضایی فدراسیون فوتبال حضور دارند.

بررسی وضعیت استانداردسازی باشگاه‌ها طبق قوانین AFC و حواشی اخیر ایجاد شده در فوتبال باشگاهی دو محور اصلی این نشست است.

 

