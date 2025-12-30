خبرگزاری کار ایران
سرمربی پرسپولیسی خواهان جذب رامین رضاییان

در حالیکه آینده رامین رضاییان در استقلال پس از موضع‌گیری اخیر ریکاردو ساپینتو با ابهام جدی روبه‌رو شده، حالا یک مشتری داخلی برای این بازیکن پیدا شده و باشگاه گل‌گهر سیرجان به‌عنوان گزینه‌ای جدی وارد این پرونده شده است.

 

به گزارش ایلنا، حواشی مربوط به رامین رضاییان و استقلال وارد فاز تازه‌ای شده است. پس از آنکه ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، به‌صورت تلویحی چراغ سبز جدایی این بازیکن را نشان داد، حالا اخبار رسیده حکایت از آن دارد که یکی از باشگاه‌های لیگ برتری برای جذب این مدافع-وینگر باتجربه اعلام آمادگی کرده است.

بر اساس پیگیری‌ها، باشگاه گل‌گهر سیرجان به درخواست مهدی تارتار شرایط رامین رضاییان را زیر نظر گرفته و در صورت فراهم شدن بستر قانونی جدایی او از استقلال، آماده ورود رسمی به مذاکره خواهد بود. گل‌گهر که طی فصل جاری به‌دنبال تقویت ساختار دفاعی  است، رضاییان را گزینه‌ای باتجربه و تأثیرگذار برای نیم‌فصل دوم می‌داند.

این در حالی است که رضاییان طی روزهای گذشته تأکید کرده درخواست جدایی از سوی او مطرح نشده و همچنان خود را متعهد به قراردادش با استقلال می‌داند. با این حال، اظهارات ساپینتو درباره امکان جدایی این بازیکن و عدم دریافت تضمین روشن برای ادامه همکاری، شرایط را به سمتی برده که احتمال تغییر تیم در نیم‌فصل دور از ذهن نیست.

از سوی دیگر، حضور رضاییان در تمرینات استقلال و درخواست او برای دریافت نامه رسمی «عدم نیاز» از سوی کادر فنی، نشان می‌دهد این پرونده هنوز به نقطه پایان نرسیده و هر تصمیم نهایی، نیازمند جمع‌بندی حقوقی و مدیریتی است.

در صورت جدایی رسمی رضاییان از استقلال، گل‌گهر می‌تواند یکی از جدی‌ترین مقاصد داخلی او باشد.

