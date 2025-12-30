خبرگزاری کار ایران
سپاهان به دنبال بازگشت ستاره ملی پوش از امارات

باشگاه سپاهان فعالیت خود در نقل‌وانتقالات زمستانی را زودتر از رقبا آغاز کرده و در نخستین گام، بازگشت محمدمهدی محبی، وینگر سابق خود را در دستور کار قرار داده است.

 

به گزارش ایلنا،  در شرایطی که هنوز رقابت‌های نیم‌فصل نخست لیگ برتر برای طلایی پوشان به پایان نرسیده، سپاهان برنامه‌ریزی برای تقویت ترکیب خود در نیم‌فصل دوم را آغاز کرده و یکی از گزینه‌های جدی این باشگاه، محمدمهدی محبی است. این  بازیکن  سابقه حضور موفق در جمع طلایی‌پوشان را در کارنامه دارد.

محبی تابستان امسال با پرداخت بند فسخ ۶۰۰ هزار دلاری از سپاهان جدا شد و با عقد قراردادی رسمی به تیم کلباء امارات پیوست تا جانشین مهدی قایدی در خط حمله این تیم شود. این وینگر ۲۵ ساله پیش از جدایی، یکی از مهره‌های کلیدی سپاهان محسوب می‌شد و در فصل گذشته، در ۳۷ مسابقه، ۹ گل به ثمر رساند و ۱۰ پاس گل ثبت کرد.

محبی فوتبال حرفه‌ای خود را از تیم‌های پایه استقلال آغاز کرد و پس از درخشش در نفت مسجدسلیمان، پیکان و مس رفسنجان، به عنوان یکی از پدیده‌های لیگ برتر شناخته شد. انتقال او به سپاهان نقطه عطفی در مسیر پیشرفت این بازیکن بود و عملکرد موفقش در این تیم، زمینه‌ساز لژیونر شدن او در لیگ امارات شد.

بر اساس پیگیری‌ها، مدیران سپاهان در حال بررسی شرایط بازگرداندن این بازیکن به ایران هستند و مذاکرات اولیه در این خصوص انجام شده است. با توجه به نیاز سپاهان به تقویت خط حمله و شناخت کامل کادر فنی از توانایی‌های محبی، این انتقال می‌تواند یکی از مهم‌ترین اتفاقات نقل‌وانتقالات زمستانی باشد.

