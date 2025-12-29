به گزارش ایلنا، بعد از قرعه کشی رقابت های جام جهانی 2026 ملاقاتی که امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی با برخی سرمربیان کشورهای دیگر از جمله روبرتو مارتینس سرمربی تیم پرتغال داشت، زمزمه برگزاری دیدار دوستانه دو کشور را بر سر زبان ها انداخت.

با ادامه مذاکرات دو کشور، موضوع جدی شد و بحث های متعددی درباره برگزاری بازی دوستانه ایران و پرتغال در فیفادی فروردین به رسانه ها رسید که مورد تایید مسئولان فدراسیون فوتبال هم قرار گرفت.

حالا در شرایطی که اهالی فوتبال در ایران منتظر نهایی شدن مسابقه دوستانه با پرتغال هستند، مهدی محمدنبی نایب رییس فدراسیون خبر داده که توافق نهایی احتمالا هفته آینده انجام می‌شود.

او در این خصوص گفت: «آن چیزی که در جلسات با سرمربیان تیم های ملی مختلف از جمله اسپانیا، پرتغال، الجزایر و ... در کنار مراسم قرعه‌کشی و سمینار برگزار شد، استقبال خوب کشورهای دیگر از بازی با ایران بود. همه آن‌ها می گفتند که اجازه دهید قرعه‌کشی انجام شود و بعد بین فدراسیون‌ها مکاتبه صورت بگیرد که این اتفاق درباره پرتغال رخ داده است.»

نایب رییس فدراسیون در خصوص زمان قطعی بازی ایران و پرتغال بیان کرد: «بازی با پرتغال هنوز قطعی نشده است، اما امیدوارم در یک هفته آینده تفاهم‌نامه بین فدراسیون ایران و سایر فدراسیون‌ها را منعقد و سپس اعلام کنیم.»

