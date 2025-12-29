هفته هفدهم لیگ آزادگان: نساجی در صدر، هوادار در تعقیب مدعیان

به گزارش ایلنا، رقابت‌های هفته هفدهم لیگ آزادگان عصر امروز به پایان رسید و نتایج به‌دست‌آمده، معادلات جدول را در هر دو سوی آن تحت تأثیر قرار داد. در مهم‌ترین بازی این هفته، تیم هوادار تهران موفق شد با نتیجه دو بر صفر شناورسازی قشم را شکست دهد و با کسب سه امتیاز ارزشمند، به روند رو به رشد خود ادامه دهد.

در بالای جدول، نساجی مازندران با پیروزی یک بر صفر برابر آریو اسلامشهر، شمار امتیازات خود را به ۳۸ رساند تا همچنان صدرنشین لیگ باقی بماند. شاگردان نساجی با این برد نشان دادند که از مدعیان اصلی صعود هستند و ثبات فنی بالایی در هفته‌های اخیر داشته‌اند. صنعت نفت آبادان نیز با تساوی یک بر یک مقابل نیروی زمینی، ۲۹ امتیازی شد و جایگاه دوم خود را حفظ کرد، هرچند این توقف باعث شد فاصله این تیم با صدر جدول افزایش پیدا کند.

مس شهر بابک با وجود تساوی یک بر یک برابر نفت و گاز گچساران، با ۲۷ امتیاز و یک بازی کمتر در رده سوم ایستاده است و همچنان یکی از تیم‌های جدی در کورس بالای جدول محسوب می‌شود. این تیم در صورت کسب نتیجه مطلوب در دیدار معوقه، می‌تواند فاصله خود با صنعت نفت را کمتر کند.

در سایر دیدارهای هفته هفدهم، شهرداری نوشهر با حداقل اختلاف مس سونگون را شکست داد، فرد البرز و داماش گیلان به تساوی بدون گل رضایت دادند و دیدار نود ارومیه و مس کرمان نیز با نتیجه یک بر یک به پایان رسید. پارس جنوبی جم و بعثت کرمانشاه هم در دیداری کم‌حادثه به تساوی بدون گل دست یافتند. پالایش نفت بندرعباس موفق شد با نتیجه دو بر یک سایپا را شکست دهد و یکی از بردهای مهم این هفته را به نام خود ثبت کند.

در پایین جدول، شرایط برای برخی تیم‌ها همچنان بحرانی دنبال می‌شود. شناورسازی قشم با شکست برابر هوادار و با ۱۱ امتیاز در رده شانزدهم باقی ماند و همچنان در منطقه خطر قرار دارد. مس سونگون با ۹ امتیاز در رتبه هفدهم شرایط دشوارتری را تجربه می‌کند و داماش گیلان با تنها ۵ امتیاز، قعرنشین جدول است و بیش از هر تیم دیگری در معرض سقوط قرار دارد.

نتایج هفته هفدهم نشان داد که رقابت در لیگ آزادگان چه در مسیر صعود و چه در نبرد بقا به اوج حساسیت رسیده است. فاصله امتیازی کم بین تیم‌های بالای جدول و همچنین نزدیکی تیم‌های پایین جدول، نوید هفته‌های پرتنش و غیرقابل پیش‌بینی را در ادامه فصل می‌دهد؛ هفته‌هایی که هر امتیاز می‌تواند سرنوشت تیم‌ها را تغییر دهد.

