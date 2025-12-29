اتفاق عجیب: حضور رامین رضاییان در تمرین استقلال (عکس)

به گزارش ایلنا، در حالیکه طی ساعات گذشته حواشی متعددی پیرامون احتمال جدایی رامین رضاییان از استقلال مطرح شده بود، این بازیکن عصر امروز با حضور در کمپ تمرینی آبی‌پوشان، بار دیگر توجه‌ها را به وضعیت نامشخص خود جلب کرد.

این اتفاق در شرایطی رخ داد که گفته می‌شود هیأت‌مدیره باشگاه استقلال در جلسه اخیر خود، به اتفاق آرا با پیشنهاد ریکاردو ساپینتو برای قطع همکاری با رضاییان مخالفت کرده است. با وجود این تصمیم، هنوز ابلاغ رسمی از سوی سرمربی استقلال درباره عدم نیاز به این بازیکن منتشر نشده است.

تصویر رضاییان در جلسه تمرینی امروز

رضاییان که شب گذشته نیز در اظهارنظری تأکید کرده بود تصمیمی برای جدایی از استقلال نداشته و موضوع ترک تیم از سوی ساپینتو مطرح شده، امروز با استناد به مفاد قراردادش در تمرین حاضر شد تا نشان دهد تا زمان دریافت نامه رسمی، خود را ملزم به انجام تعهدات حرفه‌ای‌اش می‌داند.

ظاهرا این بازیکن در جریان حضور خود در کمپ استقلال خواستار دریافت نامه‌ای مکتوب از سوی سرمربی تیم شده که در آن موضوع عدم نیاز به وی به‌صورت شفاف قید شده باشد. او اعلام کرده در صورت نبود چنین ابلاغی، مطابق قرارداد در تمرینات شرکت خواهد کرد تا وضعیتش به شکل رسمی تعیین تکلیف شود.

