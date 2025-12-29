خبرگزاری کار ایران
هوادار 2-0 شناورسازی/ بنفش‌ها بی‌خیال صعود نمی‌شوند
تیم هوادار با پیروزی مقابل شناورسازی قشم به حضور در جمع بالانشین‌های جدول ادامه داد.

به گزارش ایلنا، هفته هفدهم لیگ دسته اول فوتبال، عصر امروز با مصاف دو تیم هوادار تهران و شناورسازی قشم در ورزشگاه دستگردی تهران به پایان رسید. در این بازی، تیم هوادار توانست دو بر صفر تیم میهمان را شکست دهد و شرایط خود در جمع مدعیان را حفظ کند.

آغاز بازی با تعادل نسبی همراه بود و شناورسازی در دقایق ابتدایی تلاش کرد با پرس در میانه میدان، جریان مسابقه را از هوادار بگیرد. اولین موقعیت خطرناک بازی در دقیقه ۲۷ به سود میزبان شکل گرفت؛ جایی که سعید غلامعلی‌بیگی با یک شوت سنگین و خطرناک از راه دور دروازه شناورسازی را تهدید کرد و احمد مهرابی با واکنشی دیدنی توپ را مهار کرد.

پس از این موقعیت، شناورسازی نیز روی ضربات ایستگاهی چند بار صاحب فرصت شد اما موفق به گلزنی نشد. دقایقی بعد، شناورسازی روی یک شوت از پشت محوطه جریمه بار دیگر دروازه میزبان را تهدید کرد که این بار محمدامین رضایی دروازبان هوادار با جای‌گیری مناسب توپ را در اختیار گرفت.

در ادامه نیمه نخست، هوادار به تدریج مالکیت توپ را در اختیار گرفت و فشار بیشتری روی خط دفاع شناورسازی وارد کرد اما در نهایت نیمه اول بدون گل به پایان رسید.

نیمه دوم با یک موقعیت برای شناورسازی آغاز شد که باز هم رضایی، دروازه‌بان هوادار، با واکنشی مطمئن توپ را مهار کرد. فشار هوادار سرانجام در دقیقه ۵۷ نتیجه داد؛ جایی که داور یک ضربه پنالتی به سود میزبان اعلام کرد و سلمان بحرانی، بازیکن شماره ۶ هوادار، این ضربه را به گل اول مسابقه تبدیل کرد.

پس از این گل، شاگردان مهرداد طهماسبی برتری خود را حفظ کردند و موقعیت‌های متعددی ساختند. در دقیقه ۸۴، ضدحمله سریع هوادار به گل دوم انجامید؛ جایی که امین قاسمی‌نژاد با ضربه‌ای دقیق توپ را به گل تبدیل کرد. دقایقی بعد، غلامعلی‌بیگی با شوتی دیگر تا آستانه ثبت یک سوپر گل تماشایی پیش رفت که توپ با فاصله‌ای اندک از کنار دروازه عبور کرد.

هوادار در اولین بازی خود پس از جدایی رضا ربیعی به برد رسید و با این پیروزی، امتیاز خود را به ۲۵ رساند و به رتبه چهارم جدول صعود کرد. این تیم حالا تنها چهار امتیاز با صنعت نفت آبادانِ رده دومی فاصله دارد، در حالی که نساجی با ۳۸ امتیاز صدرنشین جدول است؛ بردی که نشان داد هوادار همچنان یکی از تیم‌های منسجم و مدعی بالای جدول محسوب می‌شود.

