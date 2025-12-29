خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جانشین رامین رضاییان از ملوان آمد

جانشین رامین رضاییان از ملوان آمد
کد خبر : 1734869
لینک کوتاه کپی شد.

پس از جدایی رامین رضاییان از استقلال، بازیکن جانشین این بازیکن در فهرست آبی پوشان معرفی شد.

به گزارش ایلنا،  رامین رضاییان به پایان همکاری خود با استقلال تهران نزدیک شده و بر اساس اعلام ریکاردو ساپینتو در نشست خبری پس از شکست یک بر صفر مقابل گل گهر سیرجان، این مدافع باتجربه درخواست کرده از جمع آبی پوشان جدا شود.

قرار است سامان تورانیان، مدافع  24 ساله تیم ملوان بندرانزلی، به عنوان جانشین رضاییان به استقلال ملحق شود. این بازیکن در پست دفاع راست بازی می‌‌کند و از تیم مس رفسنجان به تیم تهرانی ملحق شده بود.

تورانیان برای سپری کردن خدمت سربازی به صورت قرضی راهی ملوان شده بود و پس از پایان این دوران به استقلال برمی‌‌گردد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی