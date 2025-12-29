جانشین رامین رضاییان از ملوان آمد

به گزارش ایلنا، رامین رضاییان به پایان همکاری خود با استقلال تهران نزدیک شده و بر اساس اعلام ریکاردو ساپینتو در نشست خبری پس از شکست یک بر صفر مقابل گل گهر سیرجان، این مدافع باتجربه درخواست کرده از جمع آبی پوشان جدا شود.

قرار است سامان تورانیان، مدافع 24 ساله تیم ملوان بندرانزلی، به عنوان جانشین رضاییان به استقلال ملحق شود. این بازیکن در پست دفاع راست بازی می‌‌کند و از تیم مس رفسنجان به تیم تهرانی ملحق شده بود.

تورانیان برای سپری کردن خدمت سربازی به صورت قرضی راهی ملوان شده بود و پس از پایان این دوران به استقلال برمی‌‌گردد.

انتهای پیام/