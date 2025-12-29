ساعت ۷۷۰ هزار دلاری رونالدو: ستارهای که همه نگاهها را دزدید (عکس)
کریستیانو رونالدو در مراسم جوایز گلوب ساکر دبی، با ساعت پتک فیلیپ ناتیلوس کرنوگراف سفید طلایی و الماس، که ارزشی بیش از ۷۰۰ هزار یورو دارد، بار دیگر توجه همه را به خود جلب کرد.
به گزارش ایلنا، رونالدو در گلوب ساکر دبی، مدل پتک فیلیپ ناتیلوس کرنوگراف. 5980/1400G را بر دست داشت؛ ساعتی از جنس طلای سفید ۱۸ عیار با نشانگرها و عقربههای همرنگ، که دور قاب و بند آن کاملاً با الماس پوشیده شده است. ارزش این مدل حدود ۷۷۰ هزار دلار (نزدیک به ۷۰۵ هزار یورو) برآورد میشود و به دلیل تولید بسیار محدود و اغلب سفارشی، جزو قطعات کمیاب و فوقالعاده لوکس بازار ساعت محسوب میشود.
تصاویر این ساعت به سرعت در شبکههای اجتماعی دست به دست شد و علاقهمندان و کارشناسان ساعتشناسی بلافاصله آن را شناسایی کردند. این مدل نه در ویترین فروشگاهها یافت میشود و نه به راحتی قابل دسترسی است؛ تنها برای مجموعهداران برجسته و سفارشدهندگان خاص تولید میشود.
رونالدو که همچنان در اواخر دوران بازیگریاش به دنبال رسیدن به رکورد هزار گل است، با این انتخاب یک قطعه دیگر به مجموعه معروف ساعتهای میلیون دلاری خود اضافه کرد. در میان ساعتهای او میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- Girard-Perregaux Planetarium Tri-Axial با ارزش تقریبی ۱.۵۶ میلیون یورو
- Franck Muller Cintrée Curvex Tourbillon حدود ۱.۳۸ میلیون یورو
- Jacob & Co. Bugatti Chiron Tourbillon CR7 Edition حدود ۹۲۰ هزار یورو
- Hublot Big Bang Integrated Tourbillon Sapphire Rainbow نزدیک به ۸۸۵ هزار یورو
- Rolex GMT-Master II “Ice” تقریباً ۷۴۰ هزار یورو