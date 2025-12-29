خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رسمی: ساپینتو در استقلال ماندنی شد

رسمی: ساپینتو در استقلال ماندنی شد
کد خبر : 1734665
لینک کوتاه کپی شد.

مدیران استقلال پس از ارزیابی شرایط فنی تیم، رأی به ابقای سرمربی پرتغالی دادند.

به گزارش ایلنا، صبح امروز باشگاه استقلال شاهد برگزاری نشستی مهم در سطح هیات‌مدیره بود؛ جلسه‌ای که در پی نتایج متناقض اخیر آبی‌ها و افزایش فشارها بر کادر فنی، با تمرکز ویژه بر آینده ریکاردو ساپینتو تشکیل شد.

استقلال در روزهای گذشته عملکردی دوگانه از خود به نمایش گذاشته بود؛ صعود مقتدرانه به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا ۲ با پیروزی سه بر صفر مقابل المحرق بحرین، در کنار شکست خانگی یک بر صفر برابر گل‌گهر سیرجان در هفته پانزدهم لیگ برتر که جایگاه نایب‌قهرمانی نیم‌فصل را از این تیم گرفت.

همین نوسان در نتایج، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تغییر روی نیمکت استقلال را افزایش داد و باعث شد جلسه امروز هیات‌مدیره از حالت معمول خارج شود. با این حال، خروجی این نشست نشان داد که مدیران باشگاه در مقطع فعلی تصمیمی برای قطع همکاری با ساپینتو ندارند و بر ادامه فعالیت او تأکید کرده‌اند.

بر اساس تصمیم اتخاذشده، سرمربی پرتغالی استقلال مأموریت دارد تیمش را برای دیدار معوقه و حساس مقابل سپاهان آماده کند؛ مسابقه‌ای که روز پنجشنبه ۱۱ دی‌ماه در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان برگزار خواهد شد. این دیدار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که اختلاف امتیازی استقلال با سپاهان در صدر جدول به عدد قابل توجهی رسیده و نتیجه این مسابقه می‌تواند معادلات نیم‌فصل دوم را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار دهد.

در مجموع، اگرچه هیات‌مدیره استقلال در این مقطع به ساپینتو اعتماد کرده، اما فضای حاکم بر باشگاه نشان می‌دهد آینده نیمکت آبی‌ها همچنان به نتایج پیش‌رو گره خورده و عملکرد تیم در بازی‌های آتی، به‌ویژه برابر سپاهان، نقش تعیین‌کننده‌ای در ادامه مسیر سرمربی پرتغالی خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی