اینفانتینو: ۱۵۰ میلیون درخواست برای بلیتهای جام جهانی ثبت شده است
رئیس فیفا از ثبت رکوردی بیسابقه در تقاضای بلیتهای جام جهانی خبر داد و اعلام کرد تنها در ۱۵ روز نخست، ۱۵۰ میلیون درخواست از سراسر جهان به فیفا ارسال شده است.
به گزارش ایلنا، جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، در نشست افتتاحیه «اجلاس جهانی ورزش» که به مدت دو روز در دبی برگزار میشود، از استقبال کمسابقه هواداران از بلیتهای جام جهانی پرده برداشت. او اعلام کرد: «در مدت فقط ۱۵ روز، ۱۵۰ میلیون درخواست خرید بلیت از نقاط مختلف جهان دریافت کردهایم.»
اینفانتینو با اشاره به انتقادات درباره قیمت بلیتها افزود: «با وجود مطالبی که درباره قیمتها منتشر شده و بازهای بین ۶ هزار تا ۶۰ دلار را مطرح میکند، آمارها کاملاً روشن است. در هر یک از این ۱۵ روز، بهطور میانگین روزانه ۱۰ میلیون درخواست ثبت شده و ایالات متحده، آلمان و بریتانیا در صدر کشورهای متقاضی قرار دارند.»
رئیس فیفا که در جمع چهرههای سرشناس فوتبال جهان از جمله رونالدو نازاریو، لوئیس فیگو، آندرس اینیستا، کارلس پویول، دیدیه دشان، روبرتو باجو، پائولو مالدینی، کافو و آلساندرو دلپیرو سخن میگفت، آمار دیگری را نیز مطرح کرد و گفت: «در نزدیک به یک قرن برگزاری جام جهانی، در مجموع ۴۴ میلیون بلیت فروخته شده، در حالیکه اکنون با تقاضایی سه برابر این عدد مواجه هستیم.»
او با اشاره به افزایش تعداد تیمها به ۴۸ کشور و برگزاری ۱۰۴ مسابقه در دوره جدید جام جهانی، پیشبینی کرد فروش بلیتها به رکوردی تازه برسد و بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون قطعه بلیت به فروش برسد.
اینفانتینو همچنین از برگزاری مراسم بعدی جوایز «The Best» فیفا در همین امارت خبر داد و به موفقیت تجاری و رسانهای جام جهانی باشگاهها در تابستان گذشته اشاره کرد. او گفت: «این رقابتها فقط از نظر درآمدزایی -با حدود ۳۳ میلیون یورو برای هر مسابقه- موفق نبود، بلکه جلوهای از جهانیبودن فوتبال را به نمایش گذاشت. فینال میان چلسی و پاریسنژرمن بهتنهایی بازیکنانی از ۱۶ کشور و پنج قاره را کنار هم جمع کرده بود.»