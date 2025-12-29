نقل و انتقالات نیم فصل لیگ ایران شروع شد

به گزارش ایلنا، پنجره نقل و انتقالات زمستانی ایران از ساعت دوازده شب ۸ دی ماه آغاز شده و به مدت حدود یک ماه ادامه خواهد داشت تا تیم‌ها بتوانند برای دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر خلیج فارس خود را تقویت کنند.

بر اساس قوانین هر تیم در نیم فصل می‌تواند شش بازیکن جدید به خدمت بگیرد که در صورت وجود بازیکن مصدوم، این تعداد افزایش خواهد داشت. همچنین سهمیه بازیکن خارجی هم نسبت به ابتدای فصل بدون تغییر است و هر تیم می‌تواند ۷+۱ بازیکن خارجی را در لیست خود داشته باشد.

این در حالی است که طبق اعلام فیفا پنجره نقل و انتقالات تیم استقلال هنوز بسته است اما ۱۵ باشگاه دیگر می‌توانند بازیکنان موردنظر خود را جذب کنند و پنجره مس رفسنجان هم باز شده است.

تا پایان نقل و انتقالات هفته شانزدهم و هفدهم لیگ برتر هم برگزار خواهد شد و پنجره نیم فصل ۴۸ ساعت بعد از دیدار پرسپولیس و سپاهان بسته می‌شود.

