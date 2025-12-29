آتالانتا 0 - اینتر 1 ؛ فتح برگامو با طعم صدرنشینی

به گزارش ایلنا، شاگردان کریستین کیوو در یکی از سخت‌ترین بازی‌های فصل میهمان آتالانتا بودند و در ابتدا هر چقدر تلاش کردند موفق نشدند به گل برسند تا اینکه در نیمه دوم لائوتارو مارتینز پس از اشتباه بازیکن حریف موفق شد تک‌گل بازی را به ثمر برساند و تیمش را به صدر جدول ببرد.

مطابق انتظار این اینتر بود که در دقایق ابتدایی مالکیت را برعهده داشت. دقیقه ۸، لائوتارو مارتینز با حرکتی انفجاری از میانه میدان عبور کرد و با پاس عمقی دقیق، زیلینسکی را در محوطه جریمه صاحب توپ کرد. اگرچه زیلینسکی تعادلش را از دست داد، اما توانست توپ را به مرکز برگرداند تا مارتینز در موقعیت گل‌زنی قرار بگیرد؛ با این حال کولاشیناچ با تکلی به‌موقع توپ را به کرنر فرستاد.

اینتر در دقیقه ۲۲ بار دیگر خطرناک ظاهر شد. اشتباه مدافعان در آستانه محوطه جریمه آتالانتا، توپ را مقابل پای هنریکه قرار داد. او از زاویه‌ای بسته شوتی محکم زد که با اختلافی اندک از کنار تیر عمودی دروازه عبور کرد.

در دقیقه ۳۱، یکی از بهترین موقعیت‌های نیمه اول نصیب اینتر شد. جایی که دی‌مارکو با یک پاس بلند و هوشمندانه، باستونی را در عمق دفاع آتالانتا راه انداخت. باستونی پس از عبور از دِکتلاره توپ را برای نیکولو بارلا فرستاد اما او در حالی که کاملاً آزاد بود، در نزدیکی نقطه پنالتی توپ را از دست داد تا مدافعان آتالانتا نفس راحتی بکشند.

در دقیقه ۳۶، اینتر به گل رسید، اما شادی نراتزوری دوام نداشت. فشار شدید اینتر در نزدیکی خط میانی باعث شد توپ به زیلینسکی برسد. او با پاس عمقی تماشایی، تورام را در موقعیت گلزنی قرار داد و مهاجم فرانسوی با ضربه پای راست دروازه را باز کرد، اما بررسی وی‌ای‌آر نشان داد که لائوتارو مارتینز در جریان شکل‌گیری حمله در آفساید بوده و گل مردود اعلام شد.

نیمه دوم هم با حملات اینتر آغاز شد. در دقیقه ۴۹، کرنر چالهان‌اوغلو روی سر آکانجی نشست، اما ضربه سر مدافع اینتر از بالای دروازه کارنسکی عبور کرد.

در دقیقه ۵۵، این بار آتالانتا طعم گل مردود را چشید. پاس عمقی زیبای ادرسون، زالفسکی را در سمت چپ راه انداخت. شوت او با واکنش زومر برگشت و توپ مقابل دِکتلاره افتاد تا او توپ را به گوشه دروازه بفرستد، اما آفساید در شروع حمله، مانع گل شدن توپ شد.

تنها یک دقیقه بعد، بارلا فرصت طلایی دیگری را از دست داد و ضربه والی‌اش از بالای دروازه به بیرون رفت.

بالاخره در دقیقه ۶۵، حملات اینتر نتیجه داد. اشتباه بزرگ جیمسیتی در تغییر جهت بازی، توپ را مستقیم به اسپوزیتو رساند؛ مهاجم تعویضی اینتر با اولین لمس توپ، به سمت محوطه جریمه رفت و سپس لائوتارو مارتینز را در مقابل دروازه صاحب توپ کرد. کاپیتان اینتر هم با خونسردی کامل توپ را به تور دروازه دوخت تا نراتزوری پیش بیفتد.

آتالانتا در دقایق پایانی برای جبران جلو کشید و در دقیقه ۸۷ تا آستانه گل تساوی پیش رفت. اسکاماکا با حفظ توپ در کناره‌ها، آن را به دِکتلاره سپرد. ارسال او از میان مدافعان اینتر عبور کرد، اما ساماردزیچ از فاصله هشت متری به شکلی باورنکردنی توپ را به بیرون زد.

در نهایت، این دیدار جذاب با پیروزی ۱-۰ تیم کیوو به پایان رسید و آنها حالا با کسب این برد، در جدول ۳۶ امتیازی شدند و با عبور از میلان ۳۵ امتیازی دوباره صدرنشین سری A شدند.

انتهای پیام/