خبرگزاری کار ایران
رامین رضاییان از استقلال جدا شد

سرمربی استقلال در واکنش به غیبت رامین رضاییان در ترکیب تیم، تأکید کرد این تصمیم بازیکن برای تمرکز بر مسیر حرفه‌ای و حضور در جام جهانی، امری اجتناب‌ناپذیر و عادلانه بوده است.

به گزارش ایلنا،  هواداران استقلال هنوز از تصمیم رامین رضاییان برای ترک تیم شوکه هستند، اما سرمربی باشگاه در نشست خبری با خبرنگاران جزئیات این تصمیم را تشریح کرد.

وی با اشاره به رابطه شخصی و احترام متقابل با بازیکن گفت: «من دوست دارم او در تیم بماند و یکی از گزینه‌های ما باشد، اما نمی‌توانستم تصمیم او را نادیده بگیرم. در نهایت، عادلانه است که این فرصت به رضاییان داده شود تا شانس حضور در جام جهانی را داشته باشد.»

سرمربی استقلال توضیح داد که رضاییان درخواست کرده تا برای تمرکز بر مسیر ملی و آماده‌سازی برای جام جهانی تیم را ترک کند و کادر فنی با احترام به این خواسته عمل کرده است. با وجود ناراحتی از جدایی بازیکن، سرمربی تأکید کرد که نمی‌توانست تصمیمی احساسی بگیرد و ضروری بود به نفع آینده حرفه‌ای او عمل شود.

وی همچنین یادآور شد که بازیکنانی مانند صالح با فرم خوب و آمادگی کامل، جایگزین مناسبی در ترکیب خواهند بود و تیم همچنان برای رقابت‌های پیش‌رو آماده است.

