ساپینتو: رامین درخواست جدایی داد و پذیرفتم

به گزارش ایلنا، در چارچوب رقابت‌های هفته پانزدهم لیگ برتر، استقلال میزبان گل‌گهر سیرجان بود که این دیدار با پیروزی یک بر صفر تیم میهمان به پایان رسید. ریکاردو ساپینتو در نشست خبری پس از بازی با انتقاد از وضعیت زمین گفت: «سخت است این نتیجه را باور کنیم، ما مستحق باخت نبودیم. به اندازه کافی فرصت ایجاد کردیم اما نباید چنین گلی دریافت می‌کردیم. زمین خوب آماده نبود و این به تیم حریف کمک کرد. رقیب اصلی ما امروز زمین بود.»

سرمربی استقلال درباره تاکتیک تیم افزود: «ما فرصت‌های خوبی ایجاد کردیم، قلی‌زاده، اسلامی و آزادی موقعیت داشتند. تیم حریف تمام فضاها را بسته بود، ما پلن دوم و حتی پلن C داشتیم، اما باید گل می‌زدیم. نباید روی ضربات ایستگاهی گل می‌خوردیم.»

ساپینتو در پاسخ به سوال درباره نظم تیمی و تمرینات بازیکنان توضیح داد: «برخی مسائل قابل کنترل نیست. قوانین داخلی داریم و بازیکنان باید حرفه‌ای رفتار کنند. امروز محیط رختکن بسیار خوب بود و همه بازیکنان با تمام وجود تلاش کردند. کارهای گروهی و انفرادی ادامه دارد تا اشتباهات کاهش یابد.»

وی همچنین در مورد عملکرد منیر الحدادی گفت: «زمین شرایط سختی ایجاد کرده بود، اما او و آسانی می‌توانستند کمک کنند. منیر بازیکنی مهم است، اما تیم تنها به یک نفر وابسته نیست. تیم در حال پیشرفت است و باید مثبت فکر کنیم. هدف ما سه عنوان این فصل است و هنوز نیم فصل دوم باقی مانده.»

سرمربی استقلال در پایان درباره وضعیت رامین اظهار کرد: «رامین خواست به تیم ملی برسد و تصمیم گرفت جدا شود. من دوست داشتم در تیم بماند، اما برای خودش تصمیم گرفت. این فرصت برای او عادلانه است و امیدوارم شانس حضور در جام جهانی را داشته باشد.»

