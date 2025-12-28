تارتار: گلگهر استقلال را بهزور دفاع و ضدحملات شکست داد!
تیم فوتبال گلگهر سیرجان با برتری یک بر صفر مقابل استقلال در هفته پانزدهم لیگ برتر، ضمن کسب سه امتیاز حساس، نمایش دفاعی و ضدحملاتی موفقی ارائه کرد.
به گزارش ایلنا، در چارچوب رقابتهای هفته پانزدهم لیگ برتر، تیم گلگهر سیرجان یک بر صفر میزبان خود، استقلال را شکست داد. مهدی تارتار در نشست خبری پس از بازی با اشاره به شرایط زمین و فیزیکی بازی اظهار داشت: «به بازیکنان گفتم ضربات ایستگاهی تعیینکننده است. ما خوب دفاع کردیم و فضاها را بسته بودیم. تا قبل از گل شرایط بهتری داشتیم و پس از گل طبیعی بود که از ضدحملات استفاده کنیم.» وی این برد را به هواداران تقدیم کرد و از تلاش جانانه بازیکنانش در شرایط نامساعد زمین تمجید کرد.
تارتار درباره عملکرد تیمش در لیگ افزود: «لیگ را خوب شروع کردیم، چند هفته عملکرد خوبی نداشتیم اما در پایان خوب کار کردیم. با بودجهای معمولی، تیم را به جایگاه خوبی رساندیم و هدف قهرمانی داریم، اما انصاف نیست با بودجه یکششم تیمهای مدعی توقع قهرمانی داشته باشیم.»
سرمربی گلگهر همچنین در خصوص مهار تیم استقلال گفت: «بازیهای اخیر استقلال را تحلیل کرده بودیم و میدانستیم اساس کار آنها در کنارههاست. اجازه ندادیم شوتی بزنند و فضاها را خیلی خوب پوشش دادیم. در طول بازی خطری حس نکردم و تنها یک موقعیت جدی برای حریف ایجاد شد.»
وی در واکنش به اعتراضها و صحنههای افتادن دروازهبان تیمش توضیح داد: «در آن صحنه یک شیء به گروسیان برخورد کرد وگرنه مشکلی نبود. تعویض مسیح زاهدی هم به دلایل تاکتیکی بود، نه وقتکشی. در لیگ، وقتکشی باید تاکتیکی باشد و من هیچ بازیکنی را مجبور به وقتکشی نمیکنم.»
تارتار در پایان خاطرنشان کرد: «در زمین خوب هم تیم ما خوب عمل میکند. ترکیب را با توجه به شرایط زمین تغییر دادم و بازیکن فانتزی خود را نیمکتنشین کردم. فکر میکنم نتیجه عادلانه بود.»