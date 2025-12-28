به گزارش ایلنا، نیمه نخست دیدار استقلال و گل‌گهر با حملات تیم میزبان آغاز شد و آبی‌پوشان پایتخت چند موقعیت مناسب برای باز کردن دروازه حریف به دست آوردند، اما کم‌دقتی در ضربات پایانی مانع از گلزنی شد. جریان بازی در ادامه متعادل شد و کیفیت پایین چمن، اجرای فوتبال زمینی روان را برای دو تیم دشوار کرد.

در دقیقه ۳۷، پوریا شهرآبادی با ضربه سر گل برتری گل‌گهر را به ثمر رساند. دقایقی بعد، قلی‌زاده و شهرآبادی چند فرصت دیگر برای گلزنی داشتند که به ترتیب توسط گروسیان و آدان مهار شد. نیمه نخست با برتری یک بر صفر تیم مهمان به پایان رسید.

در نیمه دوم، استقلال بازی را هجومی آغاز کرد و تیم گل‌گهر با وقت‌کشی تلاش می‌کرد روند بازی را کنترل کند. در دقیقه ۵۰، شوت قلی‌زاده توسط گروسیان مهار شد و در دقیقه ۵۸ نیز شوت آسانی از بالای دروازه گل‌گهر به اوت رفت. با وجود تسلط نسبی استقلال بر جریان بازی، ضربات نهایی بازیکنان آبی‌پوش دقت کافی نداشت.

در دقایق پایانی، چند فرصت خطرناک برای استقلال ایجاد شد؛ از جمله شوت‌های اسلامی در دقیقه ۷۹ و حردانی در دقیقه ۸۱ که هر دو راهی اوت شد و همچنین ضربه سر آزادی در دقیقه ۹۰+۴ که از بالای دروازه گل‌گهر گذشت. تلاش‌های پایانی استقلال برای جبران نتیجه بی‌ثمر ماند و در نهایت گل‌گهر با همان تک گل نیمه نخست، بازی را یک بر صفر به سود خود به پایان رساند.

ترکیب استقلال:

آنتونیو آدان، صالح حردانی، سامان فلاح، عارف غلامی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا (54- علیرضا کوشکی)، روزبه چشمی، یاسر آسانی، منیر الحدادی، اسماعیل قلی‌زاده (76- محمدحسین اسلامی) و داکنز نازون

سرمربی: ریکاردو ساپینتو

ترکیب گل‌گهر:

فرزین گروسیان، امیر جعفری، علیرضا علیزاده، سیاوش یزدانی، مهدی تیکدری، آرمان اکوان، مجید عیدی، پوریا شهرآبادی، پوریا پورعلی، مسیح زاهدی (61- نمانیا توماسویچ) و پوریا لطیفی فر (72- علی اصغر عاشوری)

سرمربی: مهدی تارتار

