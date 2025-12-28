صنعت نفت در آبادان مقابل نیروی زمینی متوقف شد

به گزارش ایلنا، در ادامه دیدارهای هفته هفدهم لیگ دسته اول فوتبال، صنعت نفت آبادان در بازی خانگی مقابل تیم انتهای جدولی نیروی زمینی متوقف شد. شاگردان سیروس پورموسوی در این بازی گل اول را زدند اما برتری آنها خیلی طول نکشید و در نهایت هم کار با تساوی به پایان رسید.

شاگردان سیروس پورموسوی در هر دو نیمه میل هجومی مناسبی داشتند و در دقایق ابتدایی نیمه دوم به گل اول دست پیدا کردند. امید سینک با یک پاس در عرض، توپ را به دهانه دروازه میهمان فرستاد و محسن سیفی با یک ضربه بغل پا کار را تمام کرد. این گل در دقیقه 52 زده شد.

کمتر از ده دقیقه بعد، عباس شرفی نتیجه را به تساوی کشاند. او با یک شوت راه دور و غافلگیرکننده شلیکی تماشایی انجام داد. شوت محکم او در حالی که ابتدا توسط دروازه‌بان دفع ناقص شد، تغییر مسیر داد و وارد دروازه شد تا یک گل پوشکاشی چاشنی کار شاگردان فرشاد پیوس شود.

با این تساوی، صنعت نفت با 29 امتیاز به حضورش در رده دوم جدول ادامه داد اما آنها یک بازی بیشتر نسبت به مس شهربابک انجام داده‌اند و شاید اختلاف دو امتیازی آنها باعث تغییراتی در منطقه صعود شود.

