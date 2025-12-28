خبرگزاری کار ایران
تیم ملی امید ایران اردوی آماده‌سازی خود را در دبی آغاز کرد

کد خبر : 1734337
تیم ملی فوتبال امید ایران ظهر امروز یکشنبه با ورود به شهر دبی، اردوی شش‌روزه آماده‌سازی خود را در مسیر حضور در جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا آغاز کرد.

به گزارش ایلنا،  تیم ملی امید ایران ظهر امروز(یکشنبه) برای برپایی اردوی ۶ روزه خود وارد شهر دبی شد.

شاگردان امیدرضا روانخواه که خود را برای حضور در جام ملت‌های آسیا آماده می‌کنند، تمرینات خود را در باشگاه ایرانیان دبی پیگیری خواهند کرد و روز ۱۱ دی در یک بازی دوستانه به مصاف چین می‌روند.

ملی‌پوشان امید کشورمان ۱۳ دی برای حضور در جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا در عربستان، به ریاض سفر می‌کنند.

برنامه بازی‌های تیم ملی امید در مرحله گروهی هفتمین دوره جام ملت‌‌های آسیا به شرح زیر است:

۱۷ دی ۱۴۰۴

*امید ایران - امید کره جنوبی؛ استادیوم باشگاه الشباب؛ ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی

۲۰ دی ۱۴۰۴

امید ایران - امید ازبکستان؛ استادیوم پرنس فیصل بن فهد ؛ساعت ۱۷ به وقت محلی

۲۳ دی ۱۴۰۴

* امید ایران - امید لبنان؛ استادیوم باشگاه الشباب ؛ ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی

