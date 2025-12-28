به گزارش ایلنا، دیدار استقلال و گل‌گهر با شروعی هجومی از سوی آبی‌پوشان پایتخت همراه بود و شاگردان استقلال در دقایق ابتدایی چند موقعیت مناسب برای باز کردن دروازه حریف به دست آوردند، اما ضعف در ضربات پایانی مانع از تغییر نتیجه شد.

با گذشت زمان، جریان بازی متعادل‌تر شد و شرایط نامناسب چمن ورزشگاه اجازه ارائه یک فوتبال روان و مبتنی بر بازی زمینی را از هر دو تیم گرفت. همین مسئله باعث شد دو تیم بیشتر به ارسال‌ها و بازی مستقیم روی بیاورند.

در اواخر نیمه نخست، گل‌گهر از یکی از همین موقعیت‌ها نهایت استفاده را برد و پوریا شهرآبادی در دقیقه ۳۷ با ضربه سر، دروازه استقلال را باز کرد تا تیم میهمان پیش بیفتد.

پس از این گل، استقلال تلاش کرد به بازی برگردد و در دقیقه ۳۸ قلی‌زاده صاحب موقعیتی جدی شد، اما ضربه او با واکنش فرزین گروسیان مهار شد. دقایقی بعد نیز شوت شهرآبادی در دقیقه ۴۳ با عکس‌العمل به‌موقع آدان راهی به دروازه پیدا نکرد.

در دقایق پایانی نیمه نخست، حملات استقلال برای جبران نتیجه ادامه یافت، اما این تلاش‌ها ثمری نداشت تا گل‌گهر با برتری یک بر صفر راهی رختکن شود.

