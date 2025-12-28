پیروزی بی دردسر میلان مقابل ورونا در روز دبل انکونکو

به گزارش ایلنا، در نخستین بازی روز دوم هفته هفدهم سری A ایتالیا و از ساعت 15 امروز (یکشنبه) تیم فوتبال میلان در دیداری خانگی میزبان هلاس‌ورونا در ورزشگاه سن‌سیرو بود و موفق شد میهمان خود را با نتیجه قاطع 3 صفر شکست دهد.

برای روسونری در این بازی ابتدا کریستین پولیسیک در دقیقه 1+45 گلزنی کرد و در ادامه و نیمه دوم نیز کریستوفر انکونکو با بریس در دقایق 48 (پنالتی) و 53 کار را به سود تیم تحت هدایت مکس آلگری تمام کرد.

امروز و امشب 3 بازی دیگر به شرح زیر برگزار می‌شود:

کرمونزه - ناپولی؛ ساعت 17:30

بولونیا - ساسولو؛ ساعت 20:30

آتالانتا - اینتر؛ ساعت 23:15

