هفته هفدهم سری آ ایتالیا؛

پیروزی بی دردسر میلان مقابل ورونا در روز دبل انکونکو
تیم فوتبال میلان بازی خانگی مقابل هلاس‌ورونا را با پیروزی به پایان رساند.

به گزارش ایلنا، در نخستین بازی روز دوم هفته هفدهم سری A ایتالیا و از ساعت 15 امروز (یکشنبه) تیم فوتبال میلان در دیداری خانگی میزبان هلاس‌ورونا در ورزشگاه سن‌سیرو بود و موفق شد میهمان خود را با نتیجه قاطع 3  صفر شکست دهد.

برای روسونری در این بازی ابتدا کریستین پولیسیک در دقیقه 1+45 گلزنی کرد و در ادامه و نیمه دوم نیز کریستوفر انکونکو با بریس در دقایق 48 (پنالتی) و 53 کار را به سود تیم تحت هدایت مکس آلگری تمام کرد.

امروز و امشب 3 بازی دیگر به شرح زیر برگزار می‌شود:

کرمونزه - ناپولی؛ ساعت 17:30

بولونیا - ساسولو؛ ساعت 20:30

آتالانتا - اینتر؛ ساعت 23:15

