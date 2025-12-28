خبرگزاری کار ایران
برد قاطع الاتحاد برابر الشباب؛ العمید به مسیر صعود برگشت

الاتحاد جده با نمایش برتر و پیروزی مقابل الشباب، سه امتیاز مهم هفته یازدهم لیگ روشن عربستان را به دست آورد و به جمع تیم‌های بالانشین نزدیک‌تر شد.

به گزارش ایلنا،  تیم فوتبال الاتحاد جده در هفته یازدهم لیگ روشن عربستان، با ارائه عملکردی مسلط موفق شد الشباب را با نتیجه ۲ بر صفر شکست دهد و روند رو به رشد خود را ادامه دهد. گل‌های این دیدار را احمد الغامدی در نیمه نخست و استیون برخواین در دقایق پایانی به ثمر رساندند تا شاگردان الاتحاد یک برد مطمئن دیگر را جشن بگیرند.

الاتحاد از ابتدای مسابقه نبض بازی را در دست داشت و با مالکیت بالای توپ، اجازه خودنمایی به الشباب نداد. تنها موقعیت جدی میهمان در دقایق ابتدایی با واکنش به‌موقع پردراگ رایکوویچ خنثی شد. فشار میزبان سرانجام در دقیقه ۱۶ نتیجه داد و احمد الغامدی روی ارسال زمینی روجر فرناندز دروازه الشباب را باز کرد.

در ادامه مسابقه، الاتحاد چند بار توسط کریم بنزما تا آستانه گل دوم پیش رفت، اما درخشش دروازه‌بان الشباب و بدشانسی مانع افزایش اختلاف شد. با این حال، برتری میزبان در دقایق پایانی به ثمر نشست و استیون برخواین در دقیقه ۸۵ گل دوم را وارد دروازه الشباب کرد تا خیال الاتحاد از کسب سه امتیاز راحت شود.

با این پیروزی، الاتحاد ۱۷ امتیازی شد و به رده ششم جدول لیگ روشن صعود کرد؛ در مقابل، الشباب با ۸ امتیاز همچنان در نیمه پایین جدول باقی ماند.

 

