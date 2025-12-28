خبرگزاری کار ایران
مارسکا: بی‌رحم نبودیم، تاوانش را دادیم
سرمربی چلسی بعد از باخت برابر استون‌ویلا تأکید کرد تیمش با وجود برتری و خلق موقعیت‌های فراوان، به‌دلیل ضعف در تمام‌کنندگی بازی را از دست داده است.

به گزارش ایلنا،  چلسی در دیداری که شروعی امیدوارکننده داشت، در نهایت با کامبک استون‌ویلا شکست خورد. آبی‌ها با گل ژوائو پدرو روی کرنر ارسالی ریس جیمز پیش افتادند و موقعیت‌های متعددی برای افزایش اختلاف داشتند، اما فرصت‌سوزی باعث شد ورق بازی برگردد. اولی واتکینز که به‌عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده بود، دو بار دروازه چلسی را باز کرد تا استون‌ویلا یازدهمین برد متوالی خود را جشن بگیرد و فاصله‌اش با چلسی در جدول به ۱۰ امتیاز برسد.

انزو مارسکا پس از مسابقه، گل تساوی استون‌ویلا را نقطه تغییر جریان بازی دانست و گفت تا قبل از آن گل، چلسی کاملاً بر مسابقه مسلط بوده و باید حداقل دو یا سه گل به ثمر می‌رسانده است. او تأکید کرد بعد از دریافت گل، شرایط بازی کاملاً عوض شد.

سرمربی چلسی مشکل اصلی تیمش را نداشتن دقت و «بی‌رحم نبودن» در ضربات نهایی عنوان کرد و توضیح داد آبی‌ها بارها به موقعیت‌های مناسب، به‌ویژه از کناره‌ها، رسیدند اما نتوانستند از آن‌ها استفاده کنند.

مارسکا درباره مدیریت بازی نیز گفت هنوز برای تحلیل دقیق زود است، اما تیمش باید یاد بگیرد در شرایطی که جلوست، بازی را بهتر کنترل کند؛ موضوعی که می‌تواند به تجربه یا نیاز به بررسی فنی بیشتر مربوط باشد.

او همچنین ناراحتی پالمر از تعویض را رد کرد و عملکرد این بازیکن را مثبت دانست. درباره تعویض کوکوریا هم توضیح داد مدافع چلسی از ناحیه همسترینگ احساس درد داشته و وضعیت مصدومیت او هنوز مشخص نیست.

 

