امری پس از کامبک برابر چلسی: فروتن می‌مانیم، هنوز زود است
اونای امری پس از پیروزی استون‌ویلا مقابل چلسی تأکید کرد تیمش هنوز درباره قهرمانی فکر نمی‌کند و راهی طولانی تا پایان لیگ باقی مانده است.

به گزارش ایلنا،  استون‌ویلا با بازگشتی تماشایی برابر چلسی به پیروزی ۲-۱ رسید تا فاصله سه امتیازی خود با آرسنال صدرنشین حفظ شود. دیداری که در نیمه اول با برتری آبی‌های لندن همراه بود، اما تغییرات و تصمیم‌های اونای امری در نیمه دوم جریان بازی را کاملاً به سود ویلا تغییر داد و دو گل اولی واتکینز، کامبک شاگردان امری را کامل کرد.

اونای امری پس از پایان مسابقه درباره تفاوت دو نیمه گفت در نیمه نخست چلسی کاملاً مسلط بوده و تیمش به‌سختی می‌توانست مالکیت توپ را در اختیار بگیرد. او تأکید کرد ویلا مجبور بوده عقب بنشیند و دفاع کند، هرچند در همین شرایط هم عملکرد دفاعی تیم قابل قبول بوده است.

سرمربی اسپانیایی استون‌ویلا عامل اصلی تغییر نتیجه را حفظ انگیزه و افزایش اشتیاق در نیمه دوم دانست و توضیح داد که در رختکن روی همین موضوع تأکید کرده است. به گفته امری، تیمش می‌دانست پس از فشار شدید چلسی در نیمه اول، می‌تواند در نیمه دوم به ریتم همیشگی خود برسد و کنترل بیشتری بر بازی داشته باشد.

امری همچنین از نقش بازیکنان تعویضی تمجید کرد و گفت ورود آن‌ها برای تغییر جریان مسابقه کاملاً ضروری بوده و تأثیر مستقیمی در پیروزی تیم داشته است. او درباره عملکرد اولی واتکینز نیز تأکید کرد مهاجم ویلا با تمرکز بالا و دقیقاً مطابق برنامه تیمی بازی کرده و گل‌های او نتیجه همین تمرکز و اجرای درست وظایف بوده است.

در پاسخ به پرسش درباره نزدیک شدن به آرسنال و کورس قهرمانی، امری با احتیاط صحبت کرد و گفت هنوز برای چنین بحث‌هایی زود است. او با اشاره به باقی‌ماندن بازی‌های زیاد و حضور رقبای قدرتمندی مثل لیورپول و چلسی تأکید کرد استون‌ویلا با فروتنی پیش می‌رود و فعلاً تمرکز تیم فقط روی ادامه مسیر و حفظ روند خوب فعلی است.

 

