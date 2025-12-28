امیررضا معصومی رسماً به تیم ملی کشتی آذربایجان پیوست

به گزارش ایلنا، امیررضا معصومی که در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان موفق به کسب شش مدال طلای جهانی شده است، به همراه پدرش طی روزهای اخیر به باکو سفر کرد تا قرارداد خود با فدراسیون کشتی آذربایجان را تکمیل کند.

طبق شنیده‌های خبرنگار آنا، قرارداد معصومی از ابتدای سال میلادی جدید اجرایی خواهد شد و پیشنهاد مالی آذربایجان به این کشتی‌گیر ماهیانه ۲۲ هزار دلار است.

پیش‌تر نیز اعلام شده بود محمد بنا، سرمربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی ایران، با قراردادی ماهیانه ۲۰ هزار دلار به عنوان سرمربی جدید تیم ملی آذربایجان انتخاب شده است. این اتفاقات نشان می‌دهد فدراسیون کشتی آذربایجان برای تقویت تیم خود در رقابت‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری قابل توجهی انجام می‌دهد.

