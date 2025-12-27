تیجانی ریندرز: برد در خانه ناتینگهام کار دشواری بود

به گزارش ایلنا، منچسترسیتی در دیدار خارج از خانه مقابل ناتینگهام فارست به سختی موفق به کسب سه امتیاز شد. تیجانی ریندرز که یکی از گل‌های پیروزی‌بخش تیمش را به ثمر رساند، درباره فضای مسابقه گفت: «می‌دانیم خیلی از تیم‌ها در این ورزشگاه به مشکل می‌خورند. ناتینگهام در خانه تیمی بسیار سرسخت است و ما هم این موضوع را کاملا حس کردیم. بردن در چنین زمینی برای ما اهمیت زیادی داشت، زیرا در کورس صدر جدول هستیم».

او درباره فشردگی دفاع حریف افزود: «آن‌ها فضاها را به‌شدت بسته بودند و پیدا کردن بازیکنی آزاد بین خطوط بسیار سخت بود. تقریبا همه تحت فشار قرار داشتند».

ریندرز در خصوص تغییرات تاکتیکی نیمه دوم توضیح داد: «سعی کردیم شیوه بازی را عوض کنیم تا بتوانیم فضاهای بیشتری ایجاد کنیم. مجبور شدم توپ‌های بلندتری ارسال کنم که باعث شد کنترل نفر به نفر برای آن‌ها سخت‌تر شود. گلی که زدیم نتیجه همین تغییرات بود».

هافبک سیتی همچنین به نقش رایان شرکی اشاره کرد و گفت: «او دقیقا بلد است پاس‌هایی بدهد که فضا ایجاد می‌کند. وقتی توپ به پایش می‌رسد، باید آماده باشی و در جای درست قرار بگیری تا از پاسش استفاده کنی».

او در پایان درباره کار با پپ گواردیولا اظهار داشت: «پپ مربی سخت‌گیری است، اما ما را بازیکنان بهتری می‌کند. چند ماهی است که اینجا هستم و حالا فوتبال را به شکل متفاوتی می‌بینم. هنوز چیزهای زیادی برای یاد گرفتن دارم».

