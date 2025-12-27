خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش سرمربی آفریقای جنوبی به گل محمد صلاح

واکنش سرمربی آفریقای جنوبی به گل محمد صلاح
کد خبر : 1733845
لینک کوتاه کپی شد.

در دومین دیدار گروهی جام ملت‌های آفریقا، تیم ملی مصر با تک‌گل محمد صلاح از روی نقطه پنالتی موفق شد آفریقای جنوبی را ۱-۰ شکست دهد.

به گزارش ایلنا،  گل پیروزی‌بخش مصر توسط محمد صلاح از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید. این پنالتی پس از برخورد دست خولیسو مودائو با صورت صلاح و بازبینی طولانی ویدئویی اعلام شد و باعث جنجال فراوان شد.

بینی مک‌کارتی، اسطوره فوتبال آفریقای جنوبی، در استودیوی تلویزیونی با لحن تندی صحنه را نقد کرد و گفت: «صلاح طوری روی زمین افتاد که انگار مودائو چشمش را از حدقه درآورده است.» در مقابل، لورن، مدافع سابق آرسنال و تیم ملی کامرون، نظر متفاوتی ارائه داد و مدعی شد که حرکت مودائو طبیعی بوده و نگاه او تنها به توپ بوده است.

با وجود اختلاف‌نظرها، داور پس از مشورت با کمک‌داور ویدئویی پنالتی را اعلام کرد و صلاح با خونسردی گل پیروزی را به ثمر رساند. پس از بازی، هوگو بروس، سرمربی آفریقای جنوبی، اعلام کرد: «محمد صلاح به من گفت این پنالتی درست نبوده. این تصمیم واقعا مسخره بود.» تیم ملی مصر اما با صدور بیانیه‌ای این اظهارات را رد و سرمربی آفریقای جنوبی را متهم به دروغگویی کرد.

با این نتیجه، مصر ۶ امتیازی شد و صدرنشینی گروه دوم را قطعی کرد، در حالی که آفریقای جنوبی با ۳ امتیاز در رده دوم باقی ماند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا