واکنش سرمربی آفریقای جنوبی به گل محمد صلاح
در دومین دیدار گروهی جام ملتهای آفریقا، تیم ملی مصر با تکگل محمد صلاح از روی نقطه پنالتی موفق شد آفریقای جنوبی را ۱-۰ شکست دهد.
به گزارش ایلنا، گل پیروزیبخش مصر توسط محمد صلاح از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید. این پنالتی پس از برخورد دست خولیسو مودائو با صورت صلاح و بازبینی طولانی ویدئویی اعلام شد و باعث جنجال فراوان شد.
بینی مککارتی، اسطوره فوتبال آفریقای جنوبی، در استودیوی تلویزیونی با لحن تندی صحنه را نقد کرد و گفت: «صلاح طوری روی زمین افتاد که انگار مودائو چشمش را از حدقه درآورده است.» در مقابل، لورن، مدافع سابق آرسنال و تیم ملی کامرون، نظر متفاوتی ارائه داد و مدعی شد که حرکت مودائو طبیعی بوده و نگاه او تنها به توپ بوده است.
با وجود اختلافنظرها، داور پس از مشورت با کمکداور ویدئویی پنالتی را اعلام کرد و صلاح با خونسردی گل پیروزی را به ثمر رساند. پس از بازی، هوگو بروس، سرمربی آفریقای جنوبی، اعلام کرد: «محمد صلاح به من گفت این پنالتی درست نبوده. این تصمیم واقعا مسخره بود.» تیم ملی مصر اما با صدور بیانیهای این اظهارات را رد و سرمربی آفریقای جنوبی را متهم به دروغگویی کرد.
با این نتیجه، مصر ۶ امتیازی شد و صدرنشینی گروه دوم را قطعی کرد، در حالی که آفریقای جنوبی با ۳ امتیاز در رده دوم باقی ماند.