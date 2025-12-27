اخباری: مستحق شکست مقابل سپاهان نبودیم

به گزارش ایلنا، سعید اخباری شنبه شب در نشست خبری پس از دیدار تیم‌های فولاد مبارکه سپاهان و چادرملو اردکان، افزود: بازیکنان تیم ما موقعیت های بیشتری نسبت به سپاهان داستند اما شکست در دقیقه ۹۵ و وقت اضافه خیلی دردناک است.

وی اظهار داشت: بچه های ما خیلی جنگیدند اما روی یک اشتباه گل را دریافت کردیم.

سرمربی چادرملو گفت: تیم ما پس از ۲ سال حضور در لیگ برتر مقابل تیم بزرگ و با قدرت سپاهان بازی خوبی ارائه کرد و همه تماشاگران انسجام تیم ما را دیدند

وی با تبریک به تیم سپاهان برای برد در این بازی اضافه کرد: این نیم فصل با شرایط خاص که برای من و مجموعه ما به وجود آمد تمام شد و از الان باید خودمان را برای نیم فصل دوم آماده کنیم.

دیدار تیم‌های فوتبال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و چادرملو اردکان در چارچوب هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال ایران از ساعت ۱۷ امروز (شنبه ۶ دی) در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان برگزار و با پیروی یک بر صفر میزبان به پایان رسید.

سپاهان با این برد ۳۰ امتیازی شد و به صدر جدول بازگشت. این هشتمین برد متوالی سپاهان بود تا این تیم به عنوان مدعی اول قهرمانی در لیگ بیست و پنجم مطرح باشد. سپاهان با این برد قهرمان نیم فصل شد.

چادرملو هم پس از ۲ برد متوالی، شکست خورد و با ۲۴ امتیاز در رده سوم باقی ماند.

