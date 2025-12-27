خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اخباری: مستحق شکست مقابل سپاهان نبودیم

اخباری: مستحق شکست مقابل سپاهان نبودیم
کد خبر : 1733806
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی تیم فوتبال چادرملو اردکان گفت: تیم خودمان را مستحق باخت نمی دانیم اما برد و باخت طبیعت فوتبال است.

به گزارش ایلنا، سعید اخباری شنبه شب در نشست خبری پس از دیدار تیم‌های فولاد مبارکه سپاهان و چادرملو اردکان، افزود: بازیکنان تیم ما موقعیت های بیشتری نسبت به سپاهان داستند اما شکست در دقیقه ۹۵ و وقت اضافه خیلی دردناک است.

وی اظهار داشت: بچه های ما خیلی جنگیدند اما روی یک اشتباه گل را دریافت کردیم.

سرمربی چادرملو گفت: تیم ما پس از ۲ سال حضور در لیگ برتر مقابل تیم بزرگ و با قدرت سپاهان بازی خوبی ارائه کرد و همه تماشاگران انسجام تیم ما را دیدند

وی با تبریک به تیم سپاهان برای برد در این بازی اضافه کرد: این نیم فصل با شرایط خاص که برای من و مجموعه ما به وجود آمد تمام شد و از الان باید خودمان را برای نیم فصل دوم آماده کنیم.

دیدار تیم‌های فوتبال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و چادرملو اردکان در چارچوب هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال ایران از ساعت ۱۷ امروز (شنبه ۶ دی) در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان برگزار و با پیروی یک بر صفر میزبان به پایان رسید.

سپاهان با این برد ۳۰ امتیازی شد و به صدر جدول بازگشت. این هشتمین برد متوالی سپاهان بود تا این تیم به عنوان مدعی اول قهرمانی در لیگ بیست و پنجم مطرح باشد. سپاهان با این برد قهرمان نیم فصل شد.

چادرملو هم پس از ۲ برد متوالی، شکست خورد و با ۲۴ امتیاز در رده سوم باقی ماند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا