پیروزی لیورپول و آرسنال در شب همزمان لیگ برتر انگلیس

به گزارش ایلنا، بازی‌های هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال انگلیس، شامگاه شنبه با برگزاری پنج دیدار همزمان از ساعت ۱۸:۳۰ پیگیری شد که در مهم‌ترین مسابقات، تیم‌های لیورپول و آرسنال موفق شدند حریفان خود را شکست دهند.

لیورپول در ورزشگاه آنفیلد میزبان ولورهمپتون بود و توانست در دیداری نزدیک، با نتیجه ۲ بر یک به برتری دست پیدا کند. شاگردان قرمزپوش مرسی‌ساید نیمه نخست را طوفانی به پایان رساندند و با گل‌های رایان خراونبرخ در دقیقه ۴۱ و فلورین ویرتس در دقیقه ۴۲، پایه‌های پیروزی خود را بنا گذاشتند.

در دیدار همزمان، آرسنال در ورزشگاه امارات لندن از برایتون پذیرایی کرد و در پایان یک مسابقه پرتحرک، با نتیجه مشابه ۲ بر یک به پیروزی رسید. گل نخست توپچی‌ها توسط مارتین اودگارد در دقیقه ۱۴ به ثمر رسید و گل دوم این تیم نیز در دقیقه ۵۲ روی اشتباه جورجینیو روتر، بازیکن برایتون، و به‌صورت گل‌به‌خودی ثبت شد.

در سایر دیدارهای برگزار شده، برنتفورد با نتیجه ۳ بر یک بورنموث را شکست داد، دیدار برنلی و اورتون بدون رد و بدل شدن گل خاتمه یافت و فولام موفق شد با یک گل، وستهام را در خانه مغلوب کند.

همچنین در آخرین دیدار امشب لیگ برتر انگلیس، تیم فوتبال چلسی از ساعت ۲۱ در ورزشگاه خانگی خود به مصاف استون‌ویلا خواهد رفت.

